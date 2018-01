Vorig jaar dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen FT

19u23 1 ANP Van de dertien gedetineerden die zich vorig jaar van het leven beroofd hebben, zaten er drie opgesloten in voorarrest, zeven waren veroordeeld en drie geïnterneerd. Dertien gedetineerden hebben zich het afgelopen jaar in de gevangenis van het leven beroofd. Dat zijn er meer dan de twaalf in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014.

Ons land scoorde lang slecht als het over zelfdoding in gevangenissen ging. In 2015 en 2016 stierven respectievelijk nog zestien en achttien gedetineerden, de laatste jaren gaat dat cijfer achteruit.

Van de dertien gedetineerden die zich vorig jaar van het leven beroofd hebben, zaten er drie opgesloten in voorarrest, zeven waren veroordeeld en drie geïnterneerd. Het zijn vooral beklaagden die de voorbije jaren zelfmoord pleegden. In 2014 ging het om dertien van de achttien betrokkenen, in 2015 om tien van de zestien en in 2016 om zes van de twaalf. Ook het aantal geïnterneerden ligt iets hoger dan de voorbije jaren. In de periode 2014-2016 beroofden vier van hen zich van het leven.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ziet het als een prioriteit het aantal zelfdodingen in gevangenissen terug te dringen. Dat het risico op zelfdoding binnen de celmuren veel groter is dan in de vrije samenleving, wijt hij aan "de grote impact van het verlies van vrijheid". Ook het schuldbesef speelt mogelijk een rol.

In shock

Vooral de eerste dagen in de cel zijn het gevaarlijkst, zei Francis Van Mol eerder in onze krant. Hij was jarenlang hoofdgeneesheer-directeur van de dienst gezondheidszorg van de gevangenissen. "Dan verkeren veel gedetineerden in shock. Vaak spelen er nog meer factoren: de partner die heeft laten weten weg te gaan of de familie die het contact verbreekt. Wie zichtbaar labiel is, wordt in die periode extra in de gaten gehouden. Zelfs als je een gedetineerde om het kwartier wekt en hem zijn schoenveters en broeksriem afneemt, vindt die toch vaak nog een manier om zich van het leven te beroven."

De laatste jaren zetten gevangenissen wel meer in op preventie zoals een verhoogde waakzaamheid. Bij suïcidale signalen wordt de betrokkene nauwlettend geobserveerd en de gedetineerde wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de bevoegde diensten. Daarnaast hebben zij ook altijd toegang tot de zelfmoordlijn.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.