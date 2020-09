Vorig jaar bijna 5.000 vuurwapens in beslag genomen HLA

10 september 2020

15u26

Bron: Belga 0 Vorig jaar zijn in ons land 4.848 vuurwapens in beslag genomen. Dat moet blijken uit cijfers die MR-Kamerlid Kattrin Jadin heeft opgevraagd bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Volgens Jadin is het aantal wapens dat in beslag is genomen de afgelopen vijf jaar fors gestegen. I n 2015 ging het nog om 2.298 wapens, minder dan de helft dus van het aantal van vorig jaar.

Jadin nuanceert de cijfers: het is niet duidelijk of de politie van de zoektocht naar illegale wapens een grotere prioriteit heeft gemaakt of een andere aanpak heeft uitgewerkt. "In elk geval is het toch verontrustend dat er zoveel wapens in omloop waren en wellicht nog zijn", zegt ze.

Sinds 2006 worden in beslag genomen wapens vernietigd door de proefbank, zodat ze niet meer in verkeerde handen kunnen vallen.



Eerder deze week werden bij een grootschalig onderzoek naar illegale wapenhandel in Brussel maar liefst 374 illegale wapens in beslag genomen.

Lees ook: Commissaris die opgepakt werd na inbeslagname 374 wapens is een liefhebber: “Maakte hij een fout uit verzamelwoede?”(+)