Vorig jaar bijna 10.000 klachten over niet respecteren 'Bel-me-niet-meer-lijst' kv

27 mei 2020

18u52

Bron: Belga 0 De FOD Economie ontving vorig jaar 9.191 klachten over het niet-respecten van de 'Bel-me-niet-meer-lijst'. Al 1,4 miljoen mensen registreerden zich op deze lijst, die door bedrijven verplicht moeten worden gerespecteerd. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) op een schriftelijke vraag van Leen Dierick (CD&V).

Muylle bevestigt wat Dierick in haar vraagstelling opwerpt, "dat het vaak moeilijk is om de overtreders te identificeren en te vervolgen". "De moeilijkheid ligt heel vaak in het feit dat de meldingen niet de identiteit van de onderneming die de ongewenste oproep deed of het gebruikte oproepnummer bevatten. Indien dit wel het geval is, en als blijkt dat de meldingen frequent dezelfde onderneming aanwijzen, dan opent de Economische Inspectie een onderzoek", aldus de minister.

Overleg tussen de FOD Economie en het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft geresulteerd in het feit dat voor de identificatie van het oproepnummer gebruik wordt gemaakt van de website www.crdc.be, die toelaat om na te gaan welke telecomoperator het nummer uitbaat. "Dit kan de identificatie van de betrokken onderneming versnellen", aldus Muylle.