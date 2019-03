Vorig jaar 8.518 zelfstandigen (deels) vrijgesteld van sociale bijdragen NLA

30 maart 2019

17u01

Bron: Belga 0 In 2018 besliste de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van de FOD Sociale Zekerheid dat ze 4.282 zelfstandigen volledig en 4.236 gedeeltelijk zouden vrijstellen van het betalen van sociale bijdragen. 10.018 aanvragen werden hiertoe ingediend. Het totale vrijgestelde bedrag liep op tot 22,2 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister Denis Ducarme, bevoegd voor zelfstandigen, op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

De cijfers liggen veel lager dan enkele jaren geleden. In 2011 dienden nog 26.776 zelfstandigen een aanvraag in tot vrijstelling van sociale bijdragen. In 2016 was dit aantal al gedaald tot 14.548. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen schreef deze daling onder meer toe aan de nieuwe berekeningswijze voor sociale bijdragen die sinds 2015 van kracht is. Sindsdien worden in eerste instantie voorlopige bijdragen aangerekend, die nadien verhoogd of verlaagd kunnen worden op basis van het werkelijke inkomen. Hierdoor zijn ze beter afgestemd op de economische realiteit.