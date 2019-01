Vorig jaar 65 aardbevingen in België TMA

14 januari 2019

11u45

Bron: Belga 0 In 2018 zijn in ons land en de onmiddellijke omgeving in totaal 65 natuurlijke aardbevingen waargenomen, tegenover 90 het jaar voordien. Dat blijkt uit gegevens van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB). Het instituut registreerde ook 21 geïnduceerde aardschokken (door boringen, red) en 175 mijnontploffingen en andere gecontroleerde explosies, zoals het vernietigen van bommen uit de twee wereldoorlogen of steenkoolontginning. Ook op de Noordzee werden 19 meetbare explosies waargenomen.

De meerderheid van de seismische gebeurtenissen in ons land ging het afgelopen jaar onopgemerkt voorbij. Van alle aardbevingen in België waren er vorig jaar maar twee voelbaar: een aardbeving met magnitude 3,1 in Kinrooi (Limburg) op 25 mei en een met magnitude 2,3 in Sprimont (Luik) op 13 september. Daarnaast waren nog drie bevingen waarvan het epicentrum in Duitsland lag voelbaar in ons land. Ook een gecontroleerde ontploffing op 1 juli in de oude Scheldekaaien werd opgemerkt door de bevolking.

De aardbeving in Kinrooi met magnitude 3,1 was de zwaarste van het afgelopen jaar, en werd vooral waargenomen in de provincies Luik en Luxemburg. Volgens de Sterrenwacht werd er in 2018 geen schade na aardbevingen gemeld in België.

De zwaarste aardbeving uit de Belgische geschiedenis dateert uit 1692. Toen was er in de buurt van Verviers een aardbeving met een magnitude van 6.2, die in het hele land schade veroorzaakte.