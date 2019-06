Vorig jaar 34 nepmakelaars ontmaskerd kv

05 juni 2019

04u57

Bron: Belga 0 Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (VIB) heeft vorig jaar 34 nepmakelaars onderschept, die zonder erkenning werken. Zij werden gerechtelijk veroordeeld. Daarnaast werden 261 erkende vastgoedmakelaars om deontologische redenen op de vingers getikt, 50 meer dan in 2017. Concreet hebben 35 vastgoedmakelaars een beroepsverbod gekregen, 113 zijn tijdelijk geschorst, 57 werden berispt en 56 makelaars kregen een waarschuwing. Dat heeft het VIB vandaag gemeld in zijn jaarverslag.

Het instituut heeft besloten om de opleidingen tot vastgoedmakelaar te optimaliseren en de bijscholingen voor erkende makelaars op te voeren.

"Van de 10.431 vastgoedmakelaars in ons land zijn er vandaag liefst 2.102 actief als stagiair", aldus het VIB. Omwille van de grote populariteit heeft het instituut de stage op punt gesteld in samenwerking met verschillende hogescholen. Wie de stage wil beginnen, moet voortaan over een toegangverlenend diploma beschikken en een competentietest afleggen. Tijdens de stage, die bovendien digitaal wordt vastgelegd om beter te kunnen evalueren, worden de stagiairs begeleid door stagemeesters. Na afloop dienen ze nog een bekwaamheidsproef af te leggen.

Actieve vastgoedmakelaars moeten dan weer regelmatiger bijscholen, van 10 uren tot 20 uren vorming per jaar, en krijgen ook coaching aangeboden via onlinecursussen over onderwerpen als wetgeving, huurovereenkomsten, anti-discriminatie.

"De tijd dat iedereen zomaar vastgoedmakelaar kon worden, is al lang voorbij", zegt Stefaan Leliaert, voorzitter van het VIB. "Een vastgoedmakelaar moet zowel juridisch, commercieel als technisch voldoende kennis in huis hebben."

Vorig jaar verliep 73 procent van de verkopen via een professionele vastgoedmakelaar, terwijl dat dertig jaar geleden nog 17 procent was. Wie in België vastgoed beheert, verkoopt of aankoopt, kan controleren of hij met een erkende makelaar in contact is via www.biv.be.