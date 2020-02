Vorig jaar 304 dossiers voor illegale handel in planten of dieren TT

22 februari 2020

07u15

Bron: Belga 2 Vorig jaar heeft de FOD Volksgezondheid 304 dossiers behandeld over illegale handel in planten of dieren. De dienst stelde 115 inbreuken vast en gaf 32 waarschuwingen. Er waren 52 inbeslagnames en 25 vrijwillige inleveringen. Dat meldt La Dernière Heure.

Een groot aantal reptielen (schildpadden en slangen), maar ook roofvogels en papegaaien werden in beslag genomen. Bij de 139 planten die de FOD in beslag liet nemen, waren voornamelijk cactussen. De bevoegde cel van de FOD nam ook 60 kilogram ivoor, een hoorn van een neushoorn en 49 opgezette dieren in beslag.

De controles gebeurden onder meer in winkels, dierenzaken, bij fokkers, particulieren, antiquairs en tweedehandszaken.