Vorig jaar 1.500 arrestaties dankzij informanten KVDS

04 april 2018

07u10

Bron: Belga 0 In 2017 kon de politie 1.500 arrestaties verrichten dankzij informatie die rechtstreeks afkomstig was van informanten. Dat blijkt uit cijfers van de federale gerechtelijke politie, waarover La Dernière Heure bericht.

In ruil voor een concrete tip die leidt tot arrestaties of een grote doorbraak in een onderzoek, krijgen informanten een premie. Vorig jaar werden 880 van dergelijke vergoedingen uitgereikt. "De premies worden berekend op basis van de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan", zegt Frédérique Dejardin, commissaris bij de algemene directie van de gerechtelijke politie. Ze benadrukt dat alleen premies worden uitgekeerd aan informanten die niet rechtstreeks betrokken zijn.

Geld is echter niet de enige drijfveer voor informanten. "Het niet akkoord gaan met een ideologie, zoals bijvoorbeeld bij terrorisme, kan ook aanleiding geven tot het geven van informatie", zegt Dejardin. "Soms is het doel ook om een concurrent uit te schakelen in het drugsmilieu."

Uit de cijfers van de gerechtelijk politie blijkt voorts onder meer dat Fast, het team dat voortvluchtigen opspoort, vorig jaar 410 arrestaties kon verrichten, waarvan 111 in België. Daarnaast werden 21 mensen door de in getuigenbescherming genomen.