Voorzittersverkiezingen CD&V: iets meer stemmen dan in eerste ronde Astrid Roelandt

06 december 2019

14u58 2 22.753 CD&V-leden hebben hun stem uitgebracht in de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen, zo vernam Het Laatste Nieuws. Dat zijn er iets meer dan in de eerste ronde.

In de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen brachten 22.523 van de 44.105 leden hun stem uit. Nu het gaat tussen Joachim Coens en Sammy Mahdi zijn het er nog iets meer: 22.753, waarvan 5.103 per post en 17.650 digitaal. Er moet wel nog gecheckt worden op dubbels en ongeldige stemmen. Het gebeurt namelijk wel eens dat leden digitaal stemmen én ook nog eens hun stembiljet opsturen, in de hoop 2 keer voor ‘hun’ kandidaat te kunnen stemmen.

Rond 17 uur maakt de partij bekend wie de nieuwe CD&V-voorzitter wordt. Ook een deel van de kandidaten uit de eerste ronde, zoals Walter De Donder en Christophe Vermeulen, zullen daarbij aanwezig zijn.