Voorzitterschap RTBF gaat naar Ecolo, Milquet (cdH) geen ondervoorzitter HLA

06 december 2019

12u26

Bron: Belga 0 Baptiste Erkes (Ecolo) is vrijdag verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van de RTBF. De MR verzette zich - tevergeefs - tegen de aanstelling van een ondervoorzitter van de PTB en droeg daarom Joëlle Milquet (cdH) voor als ondervoorzitter. "Ik kan niet begrijpen dat men de sleutels van een openbare omroep aan een partij kan geven die zich communistisch noemt", zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

De raad van bestuur van de RTBF werd vrijdag geïnstalleerd en de bestuurders moesten dus een voorzitter en ondervoorzitters aanduiden. Als voorzitter werd Baptiste Erkes (Ecolo) benoemd. Thomas Dermine, het hoofd van de PS-studiedienst, werd ondervoorzitter, net als gewezen MR-mediaminister Richard Miller.

De PTB droeg Vincent Engel voor als ondervoorzitter. De MR verzette zich daartegen en droeg gewezen cdH-minister Joëlle Milquet voor. "Het lijkt ons onredelijk om een ondervoorzitter te kiezen die lid is van een partij die een doctrine aanhangt die nooit uitgeblonken heeft in de verdediging van de vrijheid van meningsuiting", zegt Miller. "Die ideologie is eerder bekend voor het sluiten of het in de pas laten lopen van televisiezenders en radio's".

Toch werd Milquet niet als ondervoorzitter verkozen. PTB-kandidaat Engel haalde het met zeven stemmen tegen zes.