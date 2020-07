Voorzitters Vlaamse jongerenpartijen pleiten voor verplichte mondmaskers kv

09 juli 2020

18u02

Bron: Belga 3 De voorzitters van de jongerenafdelingen van vijf Vlaamse politieke partijen pleiten in een gezamenlijk persbericht voor het verplicht maken van mondmaskers in winkels en andere drukke openbare plaatsen. “Nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelf toegeeft dat het coronavirus mogelijk ook via de lucht kan verspreid worden”, verwachten ze een kordaat beleid van de overheid.

Het nieuwe coronavirus is nog niet volledig verdwenen en “ligt nog steeds op de loer om terug toe te slaan”, zeggen de jongerenvoorzitters in koor. In navolging van verschillende virologen en nu ook de Hoge Gezondheidsraad pleiten ze ervoor om mondmaskers te verplichten in supermarkten en op andere drukke openbare plaatsen.

De mededeling is ondertekend door Tess Minnens, voorzitter van Jong VLD, Kevin Maas, voorzitter van Jong CD&V, Viktor Rooseleer, voorzitter van Jong N-VA, Jaro Verberck, voorzitter van Jongsocialisten en Timon Hogenaar, covoorzitter van Jong Groen. “We hopen dat dit signaal onze politici zal wakker schudden, er is met man en macht gewerkt om mondmaskers te voorzien voor de volledige bevolking”, zegt Kevin Maas. “Nu iedereen er ter beschikking heeft moeten we ze ook gebruiken, alleen zo kunnen we genadeslag toedienen aan dit virus dat ons al te veel dierbaren het leven gekost heeft.”



“Voldoende afstand behouden en het dragen van mondmaskers zullen ons helpen om de pandemie in toom te houden”, zegt Viktor Rooseleer. “Hierbij blijven we ook wijzen op de burgerzin en individuele verantwoordelijkheid van eenieder.”

