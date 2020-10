Voorzitters van verschillende partijen reageren op resultaat van ‘De Grote Peiling’ TTR

11 oktober 2020

19u00

Bron: VTM NIEUWS 20 N-VA-voorzitter Bart De Wever, Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, Groen-voorzitster Meyrem Almaci en sp.a-voorzitter Conner Rousseau reageren op de uitkomst van de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir . “We hebben een heel moeilijk jaar gehad, dat erken ik zeker”, zo reageert De Wever.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat de partij een moeilijk jaar achter de rug heeft. “Maar ik denk dat mensen nu begrepen hebben dat er een regering is gekomen, die niet opkomt voor de mensen die werken, sparen en ondernemen - dat is de grote meerderheid van de Vlamingen- en dat wij deze mensen wel vertegenwoordigen. Dat zullen we blijven doen”, luidt het.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is tevreden met het resultaat van de peiling. “We blijven veruit de grootste partij in iedere peiling”, zegt hij. “We stijgen 10 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen. En dat de N-VA nu ook een tandje bijsteekt, zo komt ons einddoel alleen maar meer in zicht. Dat is samen een meerderheid hebben in 2024 en daar ben ik heel gelukkig om.”

“De mensen appreciëren duidelijk onze nieuwe manier om aan politiek te doen, onze constructieve rol die we gespeeld hebben doorheen heel de regeringsvorming. Dat is wel een fijn gevoel, maar er is geen euforie. We zijn niet tevreden, want er ligt heel veel werk op de plank”, reageert ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

CD&V-voorzitter Joachim Coens benadrukt dat zijn partij uit een moeilijke periode komt met de regeringsonderhandelingen. “75% van onze leden hebben uiteindelijk voor het regeerakkoord gestemd, maar als een kwart van je leden nog overtuigd moet worden kan je ook wel verwachten dat dat een tendens is in de maatschappij. Ik had dus geen boost verwacht, maar nu de regering er is kunnen we opnieuw vooruit.”

Volgens Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, heeft de slechte uitkomst van de peiling te maken met de onrust binnen de partij. “In een café waar onrust is, komen de mensen niets drinken”, zegt ze.

