Voorzitters CD&V, Open Vld en MR willen blauw-oranje initiatief nemen om regeringsvorming vlot te trekken TT IVDE

17 juni 2020

08u41

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, LN24 36 De voorzitters van de partijen die deel uitmaken van de regering-Wilmès - CD&V, Open Vld en MR - zijn bereid om een initiatief te nemen in de federale regeringsvorming. Dat verneemt onze redactie. Ze zouden het stokje overnemen van de socialistische partijvoorzitters Conner Rousseau (sp.a) en Paul Magnette (PS). Vandaag zitten partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) bij premier Sophie Wilmès (MR) voor overleg.



Op de agenda van de vergadering van de vier staat het scenario van de tripartite minderheidsregering dat de socialistische partijvoorzitters Rousseau en Magnette naar voren schuiven voor de vorming van de volgende regering. Die coalitie van socialisten, liberalen en christendemocraten komt in de Kamer aan 71 van de 150 zetels.

Het is voor het socialistische duo nu aan premier Sophie Wilmès (MR) om een volgende stap te zetten, maar zij houdt de boot voorlopig af bij gebrek aan consensus. Coens, Lachaert en Bouchez zouden daarom nu zelf het initiatief overnemen, verneemt Het Laatste Nieuws. Zij zouden vanuit de huidige minderheidsregering vertrekken om de formatie verder te leiden. Waar het blauw-oranje initiatief dan uiteindelijk moet eindigen, is nog onduidelijk.



De premier kreeg maandag de primeur van het eindverslag. De voorzitters van CD&V en Open Vld hullen zich sindsdien in absoluut stilzwijgen en het kalf ligt dan ook vooral bij die twee partijen gebonden. Bij N-VA werd gisteren richting CD&V gekeken. De Vlaamse christendemocraten houden al maanden de lijn aan dat een federale regering over een meerderheid moet beschikken in beide landsdelen, waardoor N-VA de facto aan boord moet. Ook bij de Vlaamse liberalen is slechts weinig enthousiasme voor het scenario te horen.

“Relatieve meerderheid”

Langs Franstalige kant is er wel wat meer animo. Het kleine cdH, goed voor vijf Kamerzetels, steunde het socialistische voorstel gisteren meteen, en MR-voorzitter Bouchez wilde het evenmin meteen in de prullenbak gooien. “Het is niet de eerste keuze, maar als er echt geen andere optie is, waarom niet”, verklaarde hij vanmorgen opnieuw bij de Franstalige nieuwszender LN24. “Maar eerst moet aangetoond zijn dat er echt niets anders kan, en dat is nog niet het geval.”

Bouchez haalde ook het neologisme ‘relatieve minderheid’ aan, waarmee Rousseau en Magnette gisteren hun voorstel probeerden te verkopen. Volgens die twee laatsten zou de tripartite weliswaar een minderheid in de Kamer hebben, maar zouden alle oppositiepartijen als Vlaams Belang, Groen en PVDA/PTB al moeten samenwerken om een alternatieve meerderheid te vormen. Aangezien dat bijzonder onwaarschijnlijk is, hebben in hun ogen de regeringspartijen dan de ‘relatieve meerderheid’.

Bouchez is het eens met die redenering. Hij herinnerde er bij LN24 aan dat er in de Kamer “30 populisten zitten”, doelend op het Vlaams Belang en de PVDA/PTB die nooit zullen meeregeren. “Je zou dus eerder rekening moeten houden met 120 Kamerzetels dan met 150" om aan een meerderheid te komen.

