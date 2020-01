Voorzitter VRT wordt niet gehoord in het parlement: “Dit voedt alleen maar het idee van politieke inmenging” ADN

28 januari 2020

17u38

Bron: Belga 1 Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de VRT, wordt niet gehoord in de commissie Media van het Vlaams Parlement. Dat hebben de drie meerderheidspartijen vandaag beslist.

De voorbije week is er veel gezegd en geschreven over het ontslag van ceo Paul Lembrechts en over de rol die Luc Van den Brande daarbij heeft gespeeld als voorzitter van de raad van bestuur.

Verschillende partijen hadden ervoor gepleit om Van den Brande snel uit te nodigen in het parlement, om klaarheid te scheppen over de crisis bij de openbare omroep. De voorbije dagen ontstond immers het beeld dat directeur Productie Peter Claes een hand boven het hoofd wordt gehouden door de politiek.

“Geen waarheidscommissie”

"Wij horen wel af en toe voorzitters, zoals Marc Descheemaecker van De Lijn, maar dat gaat dan eerder over zaken als een jaarrapport", zegt N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. "Dit gaat eigenlijk meer over een interne discussie. Wij zijn geen waarheidscommissie of een onderzoekscommissie. Bovendien is de minister in deze zaak de eerste aan te spreken verantwoordelijke."

“Niet verstandig”

Open Vld had Van den Brande in principe wel graag aan het woord willen laten in het parlement. “Maar CD&V was die vraag niet genegen en wij zijn de coalitiepartner gevolgd”, zegt parlementslid Stephanie D’Hose. “Misschien is het inderdaad toch best om als politiek wat afstand te houden van de zaak.”

Elisabeth Meuleman (Groen), voorzitter van de Mediacommissie, betreurt de beslissing. “Iemand die recht in zijn schoenen staat, heeft er alle baat bij om naar de commissie te komen. Dit voedt alleen maar het idee van politieke inmenging. Het is absoluut geen verstandige beslissing”, zegt ze.

Volgens Meuleman heeft ‘meesterstrateeg’ Van den Brande desalniettemin zijn hand overspeeld. “Minister Dalle is hem slaafs gevolgd, en dit straalt erg af op de minister en op het imago van de VRT.”