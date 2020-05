Voorzitter van expertengroep Vlieghe wil vierpersonenregel herbekijken Ingrid De Vos

28 mei 2020

12u42 16 “We zijn aan het nadenken om de regeling rond vier personen te herbekijken”. Dat zegt Erika Vlieghe, voorzitter van de groep van experten die onze exit uit de coronacrisis uitstippelt.

Tal van gezinnen vragen zich af waarom ze zich nog zo strikt moeten houden aan de regel dat ze maximum vier andere personen mogen zien, nu elke klas op school als bubbel wordt beschouwd - ongeacht hoe groot die groep is. “Er is heel veel heisa geweest rond dat cijfer van vier, we willen dat vereenvoudigen. In de aanloop van ons advies van de veiligheidsraad van 3 juni zijn we de hele regelgeving rond de vier personen die je mag zien aan het herbekijken. Doel is dat het het meer bevattelijk wordt voor de mensen, én meer haalbaar. Maar we mogen zeker niet ineens weer al onze contacten weer open zetten. Het aantal mensen dat je ziet moet overzichtelijk blijven. Het virus is niet weg. Als je ziek wordt, moeten je contacten immers kunnen worden opgelijst en zo nodig getest worden”.