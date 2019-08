Voorzitter van de IJzerwake opvallend mild voor N-VA, streng voor Europa: “Europa dreigt ten onder te gaan aan de massale migratie” Redactie

25 augustus 2019

16u04

Bron: Belga 0 Tijdens de IJzerwake, de radicale afscheiding van de IJzerbedevaart, heeft voorzitter Wim De Wit de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang vandaag een overwinning van het Vlaams-nationalisme genoemd. Hij was opvallend mild voor N-VA. "Laat het overleg een bouwsteen zijn voor de toekomst."

Onder een brandende zon verzamelden aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate zo'n 3.850 Vlaamsgezinden voor de achttiende IJzerwake. Dat zijn er ruim 600 meer dan de organisatie er vorig jaar telde. Onder de aanwezigen waren geen bekende N-VA'ers, maar wel Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken. Ook Dries Van Langenhove had er een standje met zijn organisatie Schild en Vrienden.

Geen vijanden

In zijn speech stak voorzitter De Wit een hand uit naar De Wever en co. "Nooit eerder stonden we zo sterk. Niet de socialisten, niet de christendemocraten, niet de liberalen, maar de Vlaams-nationalisten zijn de grootste politieke familie." Hij noemde het Vlaams Belang en N-VA politieke concurrenten, maar riep op om geen vijanden te zijn.



Ook voor de andere partijen had hij een duidelijke boodschap. "De Vlaamse partijen die in een minderheidsregering stappen, moeten beseffen dat ze de handpoppen van Franstaligen zullen zijn. Ik zou ze zelfs verraders durven noemen."

Migratie

Het thema migratie werd ook aangekaart. De oproep van De Wit om het geld dat gebruikt wordt voor de opvang van asielzoekers in België, te spenderen aan opvang in de eigen regio, werd op enthousiast geklap onthaald. "We moeten duidelijk maken dat onze grenzen heilig zijn. Het is mij een raadsel hoe ons volk zich zo mak laat ringeloren door een gewelddadige cultuur."

Maar niet enkel de Belgische politiek kreeg ervan langs, ook op Europees niveau loopt het volgens De Wit fout. "Europa dreigt ten onder te gaan aan de massale migratie. Eurocraten beweren dat dit nodig is om de economie op peil te houden, maar dat zou de ondergang van Europa betekenen. Wij pleiten voor een Europa van volkeren, elk met hun eigen cultuur."

Jongeren liggen niet wakker van het Anuna-klimaat, maar van zwembadterreur en politiek correcte indoctrinatie op de schoolbanken Voorzitter van Voorpost Bart Vanpachtenbeke

Jongeren

"We merken dat er steeds meer jongeren onder de aanwezigen zijn", vertelde de voorzitter nog. "Daar heeft het succes van Vlaams-nationalistische jongerenorganisaties zoals Schild en Vrienden zeker mee te maken. Zij helpen samen met Voorpost en de studenten van NSV trouwens met de opbouw van de wake."

Ook gastspreker en voorzitter van Voorpost Bart Vanpachtenbeke verwees naar de verjonging binnen de radicale Vlaams-nationalistische beweging. "Zowel op de straten als op festivalweides, het verzet groeit. Jongeren liggen niet wakker van het Anuna-klimaat, maar van zwembadterreur en politiek correcte indoctrinatie op de schoolbanken."

De IJzerwake werd achttien jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de radicale Vlaamse beweging uit onvrede met de traditionele IJzerbedevaart in Diksmuide. De oude slogan “Nooit meer oorlog, zelfbestuur en godsvrede” namen ze over. Sindsdien gaat de wake door op een veld nabij Ieper. Het thema van deze editie was ‘Vlaanderen Vlaams, Europa Europees’.