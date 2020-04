Voorzitter socialistische mutualiteiten: “Wanbeleid ten aanzien van allerzwaksten” LH

30 april 2020

10u05

Bron: Belga 0 Voorzitter van de socialistische mutualiteiten Paul Callewaert is streng voor het beleid dat in coronacrisis is gevoerd ten aanzien van ouderen en personen met een handicap. Deze mensen en hun verzorgers werden door de Vlaamse overheid "in de steek gelaten", zegt Callewaert in een toespraak naar aanleiding van het Feest van de Arbeid.

Aan de vooravond van 1 mei houden de kopstukken van de socialistische familie traditioneel een aantal toespraken. Door de coronacrisis moeten die boodschappen dit jaar online gebracht worden.

Voorzitter van socialistische mutualiteiten Paul Callewaert heeft het in zijn toespraak uitgebreid over de strijd tegen het coronavirus. Die bezorgt hem een dubbel gevoel van ontgoocheling en hoop.

Het "wrange" gevoel van ontgoocheling schrijft Callewaert toe aan het "wanbeleid ten aanzien van de allerzwaksten in de samenleving". Volgens hem heeft de Vlaamse overheid veel te laat ingegrepen in woonzorgcentra en opvanginstellingen.

De drama's die we in de zorginstellingen hebben meegemaakt dreigen zich voor te doen in de thuissituatie Paul Callewaert

De topman van de socialistische ziekenfondsen waarschuwt ervoor dat dezelfde situatie zich dreigt voor te doen bij de thuiszorgdiensten. "De drama's, de tragedies die we in de zorginstellingen hebben meegemaakt dreigen zich voor te doen in de thuissituatie. Ook daar moeten de kwetsbare, zorgbehoevende mensen rekenen op de steun en zorg van verzorgend personeel. En ook die mensen worden stiefmoederlijk behandeld".

Solidariteit

Naast ontgoocheling is er volgens Callewaert ook hoop, vanwege de merkbare solidariteit in de samenleving. "Terwijl we sociale afstand houden, komen we dichter bij elkaar. Mensen zijn van nature solidair. Als de nood het hoogst is, zijn we er voor elkaar. De kracht van Vlaanderen zit niet in de klauwen of tanden van de leeuw. De kracht van Vlaanderen komt uit het hart van de leeuw", zegt hij.

Volgens de topman van de socialistische mutualiteiten toont de coronacrisis andermaal het belang van een sterke sociale zekerheid aan. "Het zou nu, door die twee grote crises op goed tien jaar tijd, voor iedereen duidelijk moeten zijn: als gemeenschap staan we sterk door een sterke overheid, door een sterke sociale zekerheid", klinkt het.