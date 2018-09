Voorzitter Schild & Vrienden na de commotie: "VRT probeert alles wat Vlaamsgezind is te framen als racistisch" HA

05 september 2018

21u57

Bron: Facebook 106 Dries Van Langenhove, voorzitter van de omstreden beweging Schild & Vrienden, is niet te spreken over de 'Pano'-reportage die vanavond uitgezonden werd op Canvas. " De afgelopen maanden filmde de VRT tientallen uren positief beeldmateriaal, maar in de eigenlijke reportage is daar bijna niets van gebruikt", hekelt de jongeman in een Facebookpost.

In de documentaire wordt een negatief beeld opgehangen van de vereniging, zegt Van Langenhove in de video. De 25-jarige jongeman is de oprichter van de rechtse jongerenbeweging en zetelt als studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur van de universiteit van Gent. S&V haalde eerder dit jaar nog het nieuws omdat ze een linkse actie aan het Gentse Gravensteen hadden verstoord. De politie moest toen tussenbeide komen.



Volgens Van Langenhove wordt in 'Pano' geen correct beeld van Schild & Vrienden opgehangen en gaat het om "verzonnen nieuws", dat van Google werd gehaald. "Men wil niet dat u zelf op basis van de beelden een mening gaat vormen, men wil vooral dat u de mening overneemt van de persoon die vertelt in de reportage." En die narrator is VRT-journalist Tim Verheyden. Volgens Van Langenhove heeft Verheyden zelf toegegeven dat hij Schild & Vrienden "eigenlijk niet zo goed gezind is".

"VRT is gefrustreerd"

In plaats van een "goed en realistisch beeld" te schetsen van Schild & Vrienden is van de reportage een "hit piece" gemaakt. Van Langenhove meent dat de VRT de vereniging niet goed gezind is omdat S&V de leugens van de openbare omroep aan het licht brengt. Nog volgens de voorzitter zijn veel journalisten en medewerkers van de VRT gefrustreerd omdat de Vlaamse jeugd veel minder tv kijkt. "Jongeren gebruiken nu sociale media om aan informatie te geraken. En daar spelen wij van Schild & Vrienden op in. Tot groot ongenoegen van Tim Verheyden (de reportagemaker, nvdr.) en de journalisten bij de staatsomroep."



Van Langenhove legt vervolgens uit hoe de VRT volgens hem aan framing doet. Zo wijst hij onder andere op de keuze van muziek in de docu.

We hebben nu, net zoals Vlaams Belang vroeger en N-VA vandaag, aan de lijve ondervonden hoe de VRT probeert te framen Dries Van Langenhoven (Schild & Vrienden)

"We hebben nu, net zoals Vlaams Belang vroeger en N-VA vandaag, aan de lijve ondervonden hoe de VRT probeert te framen. Zo proberen ze alles wat Vlaamsgezind is weg te zetten als extremistisch, racistisch, gewelddadig en zelfs antisemitisch."

Afspraken niet nagekomen

Van Langenhove wijst er ook op dat de VRT zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Zo zou de reportage pas na september op tv verschijnen. Dat de docu nu al werd uitgezonden, komt volgens de jongeman omdat er momenteel "een momentum gaande is om de Vlaming af te schilderen als racistisch". Ook de afspraak om de aflevering vooraf te kunnen bekijken, werd niet nagekomen. "Trap niet in de val en wees kritisch", besluit Van Langenhove zijn Facebookbetoog.