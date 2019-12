Voorzitter raad van bestuur vraagt VRT-directie onderling vertrouwen te herstellen NLA

21 december 2019

13u02

Bron: Belga 4 Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, heeft vandaag in een persbericht het directiecollege van de openbare omroep opgeroepen om het vertrouwen onder elkaar op korte termijn te herstellen.

Gisteren raakte bekend dat CEO Paul Lembrechts bij de raad van bestuur het ontslag had gevraagd van directeur media en productie, Peter Claes. De raad van bestuur ging daar niet op in. Claes is wel tijdelijk op non-actief gezet. Het interne gerommel aan de top van de VRT komt ongelegen, met de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering voor de deur.

In een persbericht vraagt Van den Brande nu aan de directie "uitsluitend te handelen in het belang van de VRT en dit ten dienste van onze kijkers en luisteraars en van het globale media aanbod in Vlaanderen".

De voorzitter wijst erop dat de raad van bestuur unaniem besloot niet in te gaan op de vraag tot ontslag van Claes, de feitelijke nummer twee aan de Reyerslaan. Van den Brande vraagt "Claes en het voltallig directiecollege om op korte termijn het vertrouwen onder elkaar te herstellen".

"Indachtig de belangrijke maatschappelijke opdracht van de VRT, rekent Luc Van den Brande erop dat iedereen zich constructief opstelt om tot de nodige oplossingen te komen", zo besluit het persbericht.