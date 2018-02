Voorzitter raad van bestuur Publifin neemt ontslag EB kv

02 februari 2018

17u27

Bron: Belga 0 Paul-Emile Mottard (PS), voorzitter van de raad van bestuur van de Waalse intercommunale Publifin, heeft vandaag ontslag genomen. Dat bevestigt Fabian Culot, lid van de raad van bestuur voor MR.

De kranten van de groep Sudpresse brachten aan het licht dat Mottard het rapport van de raad van bestuur aan de Waalse regering had laten aanpassen, om een uitzondering op het loonplafond voor de bestuurders van dochtermaatschappij Nethys te vragen. Daarop werd een bijzondere raad van bestuur samengeroepen.

Speciaal gezant

Vandaag stuurde Waals minister Valérie De Bue, bevoegd voor Lokale Besturen, een speciale gezant naar Publifin. Bedoeling is vast te stellen of de aanbevelingen van de onderzoekscommissie van het Waals parlement worden uitgevoerd. De gezant zal de regering minstens eens in de twee weken een rapport sturen.

De onderzoekscommissie heeft Publifin verplicht elk trimester verslag uit te brengen van de omzetting van de aanbevelingen. De minister vond het tweede rapport bijzonder ontgoochelend. Er werd te weinig vooruitgang geboekt en in een bijlage werd voor dochtermaatschappij Nethys een uitzondering gevraagd op het vergoedingsplafond voor bestuurders. Publifin kwam later wel terug op die vraag.

De speciale gezant zal de raad van bestuur begeleiden. Hij moet zorgen dat de aanbevelingen van de commissie niet enkel worden uitgevoerd, maar ook effect sorteren. "De jongste gebeurtenissen tonen dat het hoog tijd is dat de bestuurders de zaken in handen nemen", aldus De Bue.