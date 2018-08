Voorzitter politievakbond pleit voor nieuwe regelgeving na drama in Spa:"Er mag niet aan een politieagent geraakt worden" AV

27 augustus 2018

12u31

Bron: BELGA 2 Het drama in Spa waarbij een politieagent om het leven kwam, heeft een diepe indruk nagelaten. "We kregen heel veel reacties", zegt Carlo Medo, voorzitter van politievakbond NSPV. Volgens Medo moet er in de regelgeving staan dat er niet aan een politieagent geraakt wordt. Die wet zou nu ook in de praktijk moeten worden toegepast.

"Schrik hebben politiemensen niet", steekt de voorzitter van de politievakbond van wal, "maar mensen gaan 's morgens werken en stellen zich terecht de vraag: 'Ga ik vanavond nog thuiskomen?'."

Gewelddadige incidenten tijdens het politiewerk gebeuren volgens Medo meer dan vroeger: "Mensen begrijpen niet waarom er zoveel geweld is tegen de politie. Mensen begrijpen niet waarom er niet gestopt wordt bij een controle. Wat in Spa is gebeurd, is een zeer ernstig feit, maar beledigingen, beschimpingen, zelfs slagen en verwondingen zien we elke dag. Wij hebben het gevoel dat er heel weinig mee gebeurt. Uit politieke hoek komen er vaak beloftes, van daders strenger bestraffen tot het bijzondere beroep van politiemensen beter beschermen, maar in praktijk zien we daar weinig van in huis komen."

Ook na de dodelijke schietpartij eind mei in Luik, waarbij twee politieagentes werden doodgeschoten, kwamen die beloftes er. "Maar alles is heel snel stil gevallen. Iedereen is voetbal gaan kijken en dan was er het verlof", aldus Medo.

Nieuwe regelgeving

De voorzitter van het NSPV legt uit waar het concreet om gaat: "Meneer Jambon begint ons werk en de dagelijkse realiteit te begrijpen, maar alles moet nu in een stroomversnelling komen. In de regelgeving moet staan dat er niet aan een politieman geraakt wordt en die wet moet ook toegepast worden. Iemand die veroordeeld wordt voor feiten tegenover een politieman, moet zijn straf ook uitzitten. Er moet een heel duidelijk signaal komen van de maatschappij anders zal het geweld niet stoppen."