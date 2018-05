Voorzitter partij Islam ontslagen als buschauffeur bij Brusselse MIVB TT

02 mei 2018

17u28

Bron: Belga, RTBF 1161 Redouane Ahrouch, gemeenteraadslid in Anderlecht en mede-oprichter en voorzitter van de partij Islam, is door zijn werkgever MIVB aan de deur gezet. Dat zegt een woordvoerder van de Brusselse maatschappij voor openbaar vervoer.

Ahrouch, die werkte als buschauffeur bij de MIVB, kwam begin april in het nieuws toen het programma van zijn partij Islam bekendraakte. Islam komt bij de gemeenteraadsverkiezingen op in 28 gemeenten in Wallonië en Brussel.



Ahrouch is naar eigen zeggen voorstander van de invoering van een islamitische staat in België, waarbij ook de sharia zou gelden. Daarbij zouden vrouwen en mannen bijvoorbeeld ook gescheiden worden op het openbaar vervoer. Op die manier zouden handtastelijkheden in de spits moeten worden vermeden.



"Voorstellen komen niet overeen met onze waarden"

De MIVB heeft nu beslist Ahrouch te ontslaan. "Tijdens een gesprek vanmorgen heeft de directie hem verteld dat zijn voorstellen niet stroken met de waarden van het bedrijf", zegt de MIVB. Bovendien wilde de openbaarvervoermaatschappij geen risico nemen en alle verwarring vermijden tussen de uitlatingen van Ahrouch en de waarden van de MIVB.

De MIVB ging het gesprek met Ahrouch aan na een politiek debat op RTL-TVI twee weken geleden. Het kopstuk van Islam weigerde de vrouwen in de studio, waaronder een journaliste, in de ogen te kijken. Hij liet zich ook niet schminken door een vrouw.

Aan de RTBF zei woordvoerster Françoise Ledune nog dat het ontslag er niet komt omdat Ahrouch zijn werk niet goed deed. Ahrouch was al buschauffeur sinds februari 1993.

