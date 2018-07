Voorzitter Natuurpunt Knokke-Heist gaat uit de bocht: "Graag een riot gun om honden af te knallen" Mathias Mariën

De voorzitter van Natuurpunt Knokke-Heist heeft zich de woede van burgemeester Leopold Lippens op de nek gehaald met enkele dieronvriendelijke uitspraken. In een mail dreigt hij ermee honden af te knallen die rondlopen in de Zwinduinen en Polders. "In tijden van terreurdreiging ermee dreigen om mensen en dieren af te schieten, is absoluut onaanvaardbaar", stelt Lippens.

Het bewuste mailtje van Stefaan Brinckman werd enige tijd geleden al verstuurd naar verschillende mensen van de milieuraad in de kustgemeente. In de mail is de voorzitter van Natuurpunt van Knokke-Heist bijzonder scherp en duidelijk. ‘Graag tegen volgend weekend dus de mogelijkheid om een of meer van die honden te kunnen afknallen, dan halen 'we' de pers en is dit probleem voor enige tijd opgelost, of moet ik m'n scalpels meenemen", is één van de meest opvallende passages.

De reden voor het schrijven was volgens Brinckman een aanvaring met enkele hondenbaasjes die zich niet aan de regels houden en met hun viervoeters gaan wandelen in verboden zones. Ook de vele hondenpoep was een doorn in het oog voor de voorzitter van Natuurpunt.

Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) kreeg de mail ondertussen te zien en reageert onthutst. "Ik vind dat de voorzitter van Natuurpunt er wel een zeer eigenaardige mening op na houdt die niet door de beugel kan. In tijden van terreurdreiging ermee dreigen om mensen en dieren af te schieten, is absoluut onaanvaardbaar. Knokke-Heist is een diervriendelijke gemeente en dat zal zo blijven”, aldus Lippens.

Bij Natuurpunt Vlaanderen willen ze eerst de bewuste mail nalezen alvorens uitspraken te doen. “Wij waren nog niet op de hoogte”, zegt woordvoerder Hendrik Moeremans.