Voorzitter Modrikamen verlaat Parti Populaire, maar partij niet ontbonden TT

31 mei 2019

13u28

Bron: Belga, RTBF 5 Voorzitter Mischaël Modrikamen verlaat zijn Parti Populaire, maar de partij wordt niet ontbonden. Dat zegt hij aan Sudinfo.be en RTBF. De Franstalige zender had eerder op de dag gemeld dat de partij zou worden ontbonden.

Modrikamen richtte samen met econoom Rudy Aernoudtde de rechtse partij op na de Fortis-saga van 2009 en mikte op de rechterzijde van de MR. De partij kwam in 2010 in de Kamer met parlementslid Laurent Louis, die later uit de partij werd gezet na interne twisten. In 2014 behaalde de PP één Waalse zetel en opnieuw één Kamerzetel, met Aldo Carcaci. Ook het Waalse parlementslid stapte echter al snel uit de partij.

Bij de verkiezingen afgelopen zondag kon de PP geen enkele verkozene meer halen. Ook de concurrentie van Listes Destexhe en La Droite deed de partij geen goed.

Advocaat Mischaël Modrikamen is ontgoocheld en wijt het verlies onder meer aan een gebrek aan media-aandacht. “Ik kan niet zeggen dat het me niet triest maakt”, zegt Modrikamen vandaag. “Misschien doe ik in de toekomst nog op een andere manier aan politiek. Mogelijk verlaat ik zelfs het land. Alle opties liggen open.”