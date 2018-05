Voorzitter Lennikse CD&V beticht van ongewenst seksueel gedrag: "Ik heb niks gedaan" mvdb

09 mei 2018

19u23

Bron: Belga - Het Nieuwsblad 0 Tegen Dominique Coucke, de voorzitter van CD&V Lennik, loopt momenteel een opsporingsonderzoek naar mogelijke feiten van belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dat melden enkele kranten en wordt bevestigd door Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.

Coucke neemt ontslag als voorzitter na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Kringen bij CD&V in Lennik bevestigen dat gewezen Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche de nieuwe voorzitter is van de lokale afdeling. Coucke bood recent zelf zijn ontslag aan 'om persoonlijke redenen'. Vanthemsche blijft voorzitter tot begin 2019 wanneer de partij nieuwe verkiezingen organiseert.

In een reactie aan Het Nieuwsblad beweert Coucke dat de klachten uit de lucht gegrepen zijn. "Ik heb niks gedaan, het onderzoek zal dat aantonen. Deze zaak kadert in een politiek gebeuren", aldus Coucke in Het Nieuwsblad.