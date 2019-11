Voorzitter Horeca Vlaanderen: “Het is tijd voor nieuwe namen aan de top”

tvc

18 november 2019

17u02 1 “We zijn aan vernieuwing toe aan de top”. Dat zegt Filip Vanheusden, de voorzitter van Horeca Vlaanderen, in een reactie op de vaststelling dat er na acht jaar nog steeds maar 1 driesterrenrestaurant in de Michelingids staat.

“Het is jammer dat we al zoveel jaren op 1 driesterrenrestaurant blijven steken in België. Peter Goossens blijft natuurlijk heel terecht de absolute top, maar ik denk dat we toch aan vernieuwing toe zijn.”

Voor de bekendmaking van de nieuwe sterrenzaken circuleerden enkele namen van kanshebbers op een derde ster. Onder meer de Slagmolen in Opglabbeek, La Source in Lanaken en The Jane in Antwerpen werden getipt. Maar het blijft dus bij Hof Van Cleve.

“Hoe dat komt? Misschien een beetje conservatisme van de Michelingids”, zegt Vanheusden. “Ik vind dat ze mogen uitkijken naar nieuwe namen. Er zijn toch een aantal zaken die het heel goed doen. Ook de buit van tweesterrenrestaurants is relatief mager. Maar wel heel leuk voor Limburg dat Cuchara er nu bij is.”