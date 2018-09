Voorzitter Hof van Cassatie vraagt dat regering ingrijpt om nieuwe instortingen in Justitiepaleis te voorkomen KVDS

Bron: Belga 1 Jean de Codt, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, vraagt dat de regering maatregelen neemt om te voorkomen dat er opnieuw plafonds naar beneden komen in het Brusselse Justitiepaleis. Hij vraagt dat een ploeg werkmannen permanent ter beschikking gesteld zou worden voor het nodige onderhoud. Hij heeft daarover een brief geschreven aan de ministers Jambon en Geens.

In de nacht van dinsdag op woensdag kwam het plafond in de griffie bij het Hof van Cassatie naar beneden. Als dat overdag was gebeurd, was er misschien een gewonde of zelfs een dode gevallen, zegt de Codt in zijn brief aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor de Regie der Gebouwen.

Waterlek

De Regie der Gebouwen was nochtans al op 9 augustus op de hoogte gebracht, schrijft de Codt. Een rapport over een waterlek werd toen overgemaakt samen met een nota van de griffier waarin gewaarschuwd wordt voor de dreigende instorting van het plafond. Er is geen enkele maatregel genomen om die "ernstige dreiging" af te wenden en het plafond is 26 dagen na de voorspelling effectief ingestort, schrijft de eerste voorzitter.





"Dit voorval moet ons doen inzien dat de organisatie van het onderhoud van het Justitiepaleis volledig herdacht moet worden", schrijft de Codt. "Er moet snel ingegrepen worden, want de oorzaken die aan de basis liggen van de instorting kunnen overal in het paleis dezelfde gevolgen hebben".

De Codt vraagt dat de regering een conservator aanstelt die permanent in het Justitiepaleis aanwezig is en direct een beroep kan doen op een ploeg vaklui, zonder de trage weg van een openbare aanbesteding.

De eerste voorzitter staat open "voor elke andere oplossing die een einde kan maken aan de huidige wanorde".