Voorzitter examenjury ontkent beschuldigingen van Aarschotse schepen: "Nooit examenvragen gedeeld" kg

11 september 2018

13u51

Bron: Belga 1 De voorzitter van de examenjury van de stad Aarschot weerlegt de beschuldigingen die Christel Verlinden (Open Vld) afgelopen vrijdag uitte, toen ze bekendmaakte dat ze met onmiddellijke ingang opstapte als schepen van Aarschot. Verlinden nam ontslag, nadat bekend raakte dat ze examenvragen had doorgespeeld aan een werknemer van de stad die een examen moest afleggen om zijn job te behouden.

In haar persmededeling motiveerde Verlinden het doorspelen van de examenvragen onder meer met het feit "dat ze zich zorgen maakte dat de selectie niet correct zou gebeuren". Ze stelde met name over informatie te beschikken "dat burgemeester André Peeters (CD&V) bij een vorige examenronde aan de juryvoorzitter opdracht had gegeven om een kandidaat doelbewust te buizen". Verlinden beweerde daarnaast ook dat ze de bewuste examenvragen gekregen had van diezelfde voorzitter van de jury.

"Moddergooien"

Voorzitter Luk Testelmans ontkent de beschuldigingen. "Ik ontken beide aantijgingen met klem. Nooit heb ik zulke richtlijnen gekregen van eender welke politicus of andere personen. Nooit heb ik examenvragen vrijgegeven", aldus Testelmans.



"Ik kan alleen maar betreuren dat hierbij mijn goede naam, hoog gehouden gedurende meer dan veertig jaar in openbare dienst, openlijk ter discussie wordt gesteld. Het enige doel lijkt een partijtje moddergooien, waarbij men erop rekent dat er toch altijd iets van blijft hangen. Ofwel draagt men bewijzen aan voor deze lasterlijke beschuldigingen, ofwel zijn verontschuldigingen op hun plaats", klinkt het nog.