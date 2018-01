Voorzitter De Rand roept Vlaamse raadsleden faciliteitengemeenten op tot alertheid IB

29 januari 2018

23u45

Bron: Belga 0 Hubert Lyben, voorzitter van De Rand, heeft deze avond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vzw in Wezembeek-Oppem de Vlaamse gemeenteraadsleden en verenigingen in de zes faciliteitengemeenten opgeroepen om er de evolutie van de ondersteuning aan Nederlandstalige verenigingen en clubs op het vlak van sport, jeugd en cultuur nauwlettend in de gaten te houden.

Hij vroeg ook de vzw te informeren over eventuele negatieve tendensen.

Aanleiding voor de vraag is het feit dat sinds dit jaar de vzw niet langer in opdracht van de Vlaamse overheid in deze zes faciliteitengemeenten optreedt als plaatsvervanger van gemeentebesturen als zij in gebreke blijven op vlak van jeugd, sport en cultuur.

De Vlaamse regering schrapte vanaf 2014 de dwingende decretale bepalingen voor gemeenten voor het voeren van beleid in deze domeinen. Maar voor deze zes gemeenten behield ze de regeling. Het Grondwettelijk Hof oordeelde ondertussen dat dit uitzonderingsregime niet kon en schrapte de regeling ook voor deze zes gemeenten.

"Maar door deze nieuwe regeling verdwijnt wel het objectieve decretale referentiekader dat toelaat om na te gaan of een gemeente rond cultuur, jeugd en spor, een Vlaams beleid voert die naam waardig. De regering, onder impuls van minister Weyts, heeft daarom voor de vzw De Rand voor een budgettaire buffer gezorgd die moet toelaten daar te corrigeren waar de continuïteit van de basisondersteuning aan verenigingen en clubs op vlak van sport en jeugd met de voeten zou getreden worden. We hebben daarom info nodig om de vinger aan de pols te houden en zo nodig corrigerend op te treden", zegt Lyben.