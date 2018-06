Voorzitter Comité I vreest Russische inmenging bij verkiezingen TT

13 juni 2018

06u18

Bron: Belga 1 Guy Rapaille, die op 19 juli afscheid neemt als voorzitter van het Comité I (de toezichthouder van de inlichtingendiensten), verwacht Russische inmenging bij de verkiezingen in oktober en bij de parlementsverkiezingen van 2019. Dat zegt hij in een afscheidsinterview met Knack.

Volgens Rapaille bespioneren Marokkaanse, Turkse en Rwandese inlichtingenofficieren hun gemeenschap in België, verdwijnen Russen stiekem uit ons land, en onderschept de Amerikaanse NSA - "en waarschijnlijk ook de Russen en de Chinezen" - nog altijd onze communicatie.

Rapaille hoopt dat de Belgische inlichtingendiensten aandacht zullen hebben voor buitenlandse, en meer specifiek Russische, inmenging bij de komende verkiezingen. Precieze informatie op dat vlak heeft hij evenwel niet en er zijn geen aanwijzingen dat de Russen hier extreemrechtse partijen zouden financieren. "Hoe zijn de Russen in Amerika en elders te werk gegaan? Ze hebben, vanaf hun eigen grondgebied, zaken rondgestuurd op het internet. Maar zelfs de Amerikanen - die toch over forse middelen beschikken - hebben dat niet opgemerkt", klinkt het.

De voorzitter van het Comité I geeft voorts aan dat de Marokkaanse en de Turkse geheime diensten vandaag nog meer actief zijn in hun gemeenschappen in België dan in het verleden het geval was. "Er zijn contacten tussen imams en Turkse inlichtingenofficieren. Hetzelfde met culturele organen. Het gaat daarbij niet 100 procent om spionnen, veeleer om 'agents d'influence'. Zij brengen de boodschap over: 'President Erdogan is de nieuwe sultan, en dat moet absoluut zo blijven.' Propaganda, dus."

Maar ook Rwanda volgt zijn onderdanen die in België wonen actief op, vermoedt Rapaille. "Je hebt zelfs Rwandese doodseskaders die in Europa actief zijn. Mogelijk zijn ze ook in België gepasseerd, maar ik heb geen informatie dat ze hier mensen hebben omgebracht."

Over de operaties van de Spaanse geheime dienst in België in de zaak van de Catalaanse leider Carles Puigdemont kan Rapaille nog niet veel zeggen. Wel weet hij dat de Belgische inlichtingendiensten "in elk geval níét aan de Spaanse activiteiten hebben deelgenomen" maar er "normaal gezien wel van op de hoogte zijn gebracht".