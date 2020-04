Voorzitter Brussels Airlines verwacht staatssteun te krijgen: “Onderhandelingen aan de gang” RL

10 april 2020

05u55

Voorzitter van Brussels Airlines Etienne Davignon verwacht dat de luchtvaartmaatschappij staatssteun zal krijgen vanwege de coronacrisis. Dat zegt hij vrijdag in La Libre Belgique.

De luchtvaartsector is erkend als een strategische sector voor de Belgische economie, en dat rechtvaardigt die staatssteun. Een nationalisering van het bedrijf heeft volgens de voorzitter dan weer helemaal geen nut.

"De onderhandelingen zijn aan de gang en zijn eerder positief", zegt Davignon. Het bedrag van de steun en de modaliteiten ervan moeten nog bepaald worden. Sommigen spreken over een bedrag van 300 miljoen euro.

Een nationalisering van Brussels Airlines vindt Davignon geen goed idee. "Wat zou Brussels Airlines helemaal alleen doen na de crisis?", zegt hij. En moederbedrijf Lufthansa wil Brussels Airlines ook niet kwijt. "De Duitsers zijn bereid om ons te helpen en het feit dat ze actief deelnemen aan de onderhandelingen met de Belgische staat is meer waard dan alle geruchten."

Wel gaat Brussels Airlines zijn herstructurering moeten "intensifiëren" op vraag van Lufthansa. Het is onvermijdelijk dat het Belgische bedrijf kleiner zal zijn na de crisis, 25 tot 30 procent kleiner, volgens de voorzitter. "We gaan er alles aan doen om ontslagen te vermijden, maar we hebben niet alleen goed nieuws voor ons personeel de komende weken", aldus Davignon.