Voorzitter belangenvereniging lessen Nederlands: “Waarom leren hoe je ‘cappuccino’ spelt als je het kan opzoeken?” kg

23 januari 2019

12u08

Bron: Knack 0 “Waarom moet je weten hoe je ‘cappuccino’ spelt als je het zo kunt opzoeken?” Die vraag stelt José Vandekerckhove, de voorzitter van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) dat opkomt voor de belangen van de lessen Nederlands in Vlaanderen. In een interview met Knack pleit Vandekerckhove voor een herinvulling van het vak Nederlands. Nu gaat er te veel tijd verloren aan communicatieve vaardigheden, zoals begrijpend lezen. Ook het belang van spelling wordt vaak overdreven. “We moeten een onderscheid maken tussen wat leerbaar is en wat opzoekbaar is”, klinkt het.

De taalvaardigheden van de Vlaamse leerlingen gaan achteruit, zo wordt vaak gezegd. Maar dat ligt niet aan de leerlingen zelf, en ook niet aan de kwaliteit van het onderwijs, vertelt Vandekerckhove in Knack. Wel kan het vak Nederlands veel efficiënter worden ingedeeld.



“Het is belangrijker dan ooit dat jongeren goed leren communiceren, maar de vraag is of dat in de lessen Nederlands moet gebeuren”, stelt hij. “Doordat het grootste deel van de lestijd aan communicatie opgaat, is Nederlands een servicevak geworden: leerlingen leren er vaardigheden die ze in alle andere vakken kunnen gebruiken.”



Bijvoorbeeld wordt er veel aandacht besteed aan begrijpend lezen, terwijl die vaardigheid vooral in de lessen geschiedenis nuttig blijkt. Zo blijft er weinig tijd over om “ons echt met taal en literatuur bezig te houden”, luidt de boodschap.

Spelling

Maar wat dan met spelling? “Nog zo’n heilig huisje!”, aldus Vandekerckhove. “Wat is er echt van belang als je communiceert? Dat je duidelijk bent, dat wat je zegt aantrekkelijk is, dat je geschikt taalregister gebruikt en dat je taalgebruik correct is. Spelling is maar één onderdeel van dat laatste aspect. Laten we het belang ervan niet overdrijven.”



Dat leerlingen de schrijfwijze van bepaalde woorden van buiten moeten blokken, is dan ook compleet voorbijgestreefd, meent hij. “Wat geleerd kan worden door middel van regels en analogie, moeten de leerlingen kennen. [...] Maar de schrijfwijze van een woord als ‘cappuccino’ kun je uit geen enkele regel afleiden. Waarom zou je van leerlingen eisen dat ze zulke woorden uit het hoofd leren als ze ze ook kunnen opzoeken?” Beter is het volgens Vandekerckhove om leerlingen meer te stimuleren om de spellingcorrector op hun computer te gebruiken.