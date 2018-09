Voorzitster Vlaams Belang Dendermonde neemt ontslag na onthullingen Apache: "Geen plaats voor Hitleradepten en racisten" ADN

19 september 2018

17u03

Bron: Belga 9 Ilse Annemans, voorzitster van de Vlaams Belangafdeling van Dendermonde en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, neemt ontslag als voorzitster. Dit nadat Apache uitbracht dat ze haar voorkeur voor Hitler, islamofobie en racisme niet onder stoelen of banken had gestoken op het internet. Dat verklaart kamerlid Barbara Pas, lijsttrekster in Dendermonde, aan Belga.

Pas benadrukt dat er in het Vlaams Belang geen plaats is voor "Hitleradepten en racisten". "De partij zal de interne procedure opstarten en er volgt nog een deftig gesprek met Ilse Annemans", aldus Barbara Pas.

Het kamerlid gaf nog aan dat Annemans in een kort gesprek aangekondigd heeft haar voorzitterschap neer te leggen om de partij geen schade te berokkenen. Ze verklaarde ook dat haar 'likes' op de Russische sociale netwerksite VKontakte dateren van voor haar engagement voor het Vlaams Belang en dat ze deze nu betreurt.



De voorbeelden die Apache vandaag aanhaalde, dateren echter onder meer van maart dit jaar. Toen vond Annemans bijvoorbeeld een post leuk met een foto van een in de verte turende Adolf Hitler en de tekst "The greatest Leader of All Time" op VKontakte.

Ilse Annemans staat op de derde plaats op de lijst van het Vlaams Belang. Barbara Pas vermoedt dat daar niets meer aan veranderd kan worden, aangezien de lijsten zaterdag werden ingediend.

Ilse Annemans (Vlaams Belang Dendermonde) vindt nazistische en racistische foto's en memes leuk op de Russische socialenetwerksite VKontakte. https://t.co/cD4RNwNtmA apache/(@ Apache_be) link