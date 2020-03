Voorzie ook mondmaskers voor specialisten die buiten ziekenhuismuren werken

WDw

26 maart 2020

17u44

Bron: Belga

0

De artsen-specialisten die bijvoorbeeld in een thuispraktijk werken, krijgen geen mondmaskers toebedeeld. Dat kaart het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) aan in een brief aan de ministers De Block en De Backer.