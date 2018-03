Voorzichtig positieve reacties op energiepact kv

30 maart 2018

19u14

Bron: Belga 0 Het nieuws dat de federale regering een akkoord bereikt heeft over de energiestrategie en over de kernuitstap in 2025 wordt positief onthaald door de linkse partij Groen en sp.a. Ook milieuorganisatie Greenpeace reageert opgelucht. Al is een afwachtende houding nog aangewezen, want er zijn nog veel vragen en bedenkingen, klinkt het overal.

"We zijn opgelucht dat de beslissing over het energiepact genomen is en dat de onzekerheid over de kernuitstap weg is", zegt Mathieu Soete van milieuorganisatie Greenpeace in een eerste reactie op het energiepact. Dat die kernuistap wordt bevestigd, is "een opsteker", klinkt het bij Greenpeace. "Voor ons staat die kernuitstap al vijfiten jaar niet meer ter discussie, maar dat de kernuitstap nu nog eens bevestigd wordt door alle regeringspartijen, is zeker een opsteker", zegt Mathieu Soete van Greenpeace.

Door de bevestiging van de kernuitstap is de remmende impact van de onzekerheid volgens Greenpeace weg en ligt de weg helemaal open voor bijkomende investeringen in hernieuwbare energie. De milieu-organisatie roept wel op om niet te talmen met die investeringen. "We mogen niet de fouten van het verleden herhalen", zegt Soete. Hij wijst erop dat de prijzen voor wind en zon alvast gunstig zijn voor die bijkomende investeringen in hernieuwbare energie.

Groen

Groen-Kamerlid Kristof Calvo is "opgelucht". "Het is goed dat die noodzakelijke knoop is doorgehakt. Maar we zijn bezorgd over de uitrol. We hebben jaren kostbare tijd verloren. Het is nu tijd voor actie", aldus Calvo in een reactie aan Belga.

"Het is goed dat er ondanks het gebeuk en de sabotage van de N-VA is beslist de kernuitstap te bevestigen", zegt Calvo. "Maar we zijn bezorgd en waakzaam. Het lijkt nogal veel op een werkplanning. De spades moeten nu echt in de grond, die molens moeten gebouwd worden en er moet duidelijkheid komen over de gascentrales. Het tempo moet nu opgeschroefd worden en we moeten erover waken dat de N-VA niet terugvalt in een sabotagemodus".

sp.a

"Met het sluiten van het energiepact is de eerste horde genomen", zegt sp.a-Kamerlid Karin Temmerman. "Maar dat er 5 minuten later door vicepremier Jan Jambon al meteen weer vraagtekens worden geplaatst bij het akkoord, is desastreus voor het investeringsklimaat. We kunnen alleen maar hopen dat N-VA na Pasen herrijst als een partij die het licht heeft gezien, want er ligt nog veel werk op de plank", aldus Temmerman.

Oppositiepartij sp.a zit nog met een pak vragen en bedenkingen. "In het energiepact staat bijvoorbeeld niet hoe de kosten en baten verdeeld zullen worden. Dat moet evenwichtig gebeuren", klinkt het.

Ook op vlak van transport en hernieuwbare energie blijft sp.a naar eigen zeggen "op haar honger zitten". "Een energiepact sluiten om te zeggen dat je in 2020 een pact over transport gaat sluiten, dat is toch niet serieus? In 40 scholen protesteerden kinderen vandaag voor propere lucht. Als onze kinderen de urgentie al beter snappen dan onze regeringen, dan hebben we toch een probleem", aldus Temmerman.

Ook rond de gascentrales moet er volgens sp.a snel duidelijkheid komen. "Voor de bouw van gascentrales maken goede afspraken, goede vrienden" zegt Temmerman. "We zouden dan ook beter overleggen met onze buurlanden over wie de komende jaren wat bouwt, zodat we de consument niet met onnodige kosten opzadelen. De gascentrales die we bouwen, zijn best zo efficiënt mogelijk. Een tender moet dan ook openstaan voor warmtekrachtkoppeling installaties", besluit Temmerman.

BBL

Bij de Bond Beter Leefmilieu reageert men "afwachtend positief". "Het is goed dat er een akkoord is, maar we willen eerst de teksten van het akkoord afwachten", zegt Mathias Bienstman.

Werkgeversorganisaties

Werkgeversorganisaties VBO, VOKA, BECI en UWE reageren afwachtend en met bedenkingen op het akkoord over het energiepact. "Het was belangrijk om dit dossier politiek te ontmijnen, wat nu gebeurd is. Wij zullen de details van dit akkoord nauwgezet bestuderen, want de uitwerking ervan vraagt veel werk en zal veel vragen oproepen. Eén ding staat als een paal boven water: we zullen niet aanvaarden dat de bevoorradingszekerheid noch de energieprijs voor ons economisch weefsel in gevaar wordt gebracht", zeggen de organisaties in een gezamenlijke mededeling.

VBO, VOKA, BECI en UWE waren voorstander van het tijdelijk langer openhouden van enkele centrales.

De werkgeversorganisaties willen de teksten van het akkoord eerst bestuderen en herhalen wat voor hen belangrijk was: bevoorradingszekerheid, beheersing van de kostprijs (o.a. via een energienorm) en verminderen van de CO2-uitstoot. "We zullen in detail bestuderen hoe men hieraan tegemoetkomt", klinkt het.

Het element van de permanente monitoring in het akkoord is voor de werkgevers alvast cruciaal. "Die monitoringoefening moet nu ernstig en snel gebeuren zodat de regeringen op basis van alle relevante info de juiste beslissingen kunnen nemen."

Febeg

De goedkeuring van een federale energiestrategie is een belangrijke stap voor de elektriciteits- en gasbedrijven, maar zelfs na de goedkeuring blijven er nog heel veel onzekerheden. Dat zegt Febeg, de federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Ze pleit voor een Federaal Energie Comité, "zodat kan worden bijgestuurd indien dat noodzakelijk zou zijn".

De concretisering van het pact wordt volgens Febeg "een uitdaging zonder voorgaande". De energienorm uit het akkoord noemt de federatie belangrijk voor de industrie, en ze vraagt dat erover gewaakt wordt dat energie betaalbaar blijft voor alle klanten. Verder wil de sector ook betrokken worden bij de uitwerking van het Nationaal Energie en Klimaatplan en de ontwikkeling van de offshore windenergie.