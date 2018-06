Voorwaarden aan laars gelapt: toch vijf jaar effectief voor lid van straatbende die slachtoffer in vaart gooide Redactie

De Brugse strafrechter heeft een 28-jarige man uit Knokke-Heist veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf voor zijn rol in een Brugse straatbende. Steve D. had een voorwaardelijke straf gekregen, maar door een nieuwe veroordeling wordt de straf nu toch effectief. De daders gooiden in 2014 één van hun slachtoffers zelfs in de vaart.

Op 20 mei 2014 overvielen drie jongeren een skater aan het Baron Ruzettepark in Brugge. Het slachtoffer kreeg klappen en schoppen te verwerken, terwijl ze met zijn bankkaart 40 euro afhaalden. Uiteindelijk werd de skater in de buurt van Scheepsdalebrug naakt in het water gegooid.

De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde Steve D. op 26 mei 2015 tot vijf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor poging tot doodslag. De andere leden van de straatbende kregen effectieve straffen tot negen jaar en tekenden wel beroep aan. Het hof van beroep veroordeelde kopstuk Kenny M. echter tot 20 jaar cel voor moordpoging.

Steve D. lapte zijn voorwaarden al na enkele maanden aan zijn laars. Op 29 maart 2016 zag hij samen met een kompaan hoe een andere klant op café een flinke som geld op zak had. Ze wachtten de man buiten op en gingen hem te lijf. Diezelfde avond troggelden ze iemand zijn iPhone en horloge af, waarna ze hem ook nog stevig aftroefden. Voor die afpersingen in Knokke-Heist werd Steve D. op 12 januari 2017 al tot 37 maanden effectieve celstraf veroordeeld.

Sindsdien zit hij opnieuw in de gevangenis. Die nieuwe veroordeling zorgt er nu dus voor dat hij ook zijn vorige straf effectief moet uitzitten.