VOORUITBLIK. Vlaamse groenen dromen van groene zondag TT

05 oktober 2018

10u39

Bron: Belga 0 De Vlaamse groenen trekken met veel zelfvertrouwen en hoge ambities naar de lokale verkiezingen van 14 oktober. Voorzitter Meyrem Almaci droomt zelfs luidop van een "groene zondag". De partij mikt op 20 procent meer gemeenteraadsleden en wil in twee op de drie centrumsteden mee besturen. Vandaag is dat in de helft van de centrumsteden het geval.

Zes jaar geleden, in 2012, kropen de Vlaamse groenen ook op lokaal vlak uit de diepe krater die de federale stembusgang van 2003 had nagelaten. Toen werd Agalev namelijk electoraal van de kaart geveegd na de deelname aan paarsgroen. De naweeën van die opdoffer lieten zich ook in 2006 nog voor een stuk voelen.

Anno 2018 lijken de kaarten voor de Vlaamse groenen anders te liggen. De partij voelt zich beter in haar vel en toont een herwonnen zelfvertrouwen. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat de partij op 14 oktober opkomt in een recordaantal gemeenten (235) en dat ze dat in 150 gevallen ook doet onder de eigen naam. Dat is 30 procent meer dan in 2012. De partij vertrouwt dus op de sterkte van de eigen benen. In 2012 waren er nog meer dan 50 kartels met sp.a. Dat aantal is gezakt naar 29.

Stevige ambities

Het grotere zelfvertrouwen gaat ook gepaard met stevige ambities. "14 oktober kan wel eens een groene zondag worden", zegt partijvoorzitster Meyrem Almaci. Concreet rekent de partij op 20 procent meer gemeenteraadsleden. En terwijl de partij nu in de helft van de Vlaamse centrumsteden mee aan het roer staat, wil ze dat aandeel opkrikken naar twee op de drie centrumsteden.

De Vlaamse groenen doet het traditioneel beter in de (groot)steden dan op het platteland. In verschillende van die steden is de inzet ook hoog. Zal Groen samen met kartelpartner sp.a aan het roer blijven in Gent? Welke rol zal Wouter De Vriendt spelen in de machtsstrijd tussen Bart Tommelein (Open Vld) en Johan Vande Lanotte (Stadslijst) in Oostende? Mag de groenblauwe tandem Kristof Calvo/Bart Somers nog een extra rondje rijden in Mechelen? En welk resultaat zal Wouter Van Besien neerzetten in Antwerpen, de bakermat van de groene partij?

Bos op maximaal 5 kilometer

Inhoudelijk focust de partij op verkeersveiligheid, gezonde lucht, betaalbaar wonen, meer groen en het behoud van open ruimte. "Als het van ons afhangt, krijgt elke Vlaming en Brusselaar gegarandeerd een bos op maximum vijf kilometer van zijn woonplaats en behouden we in landelijke gemeenten de open ruimte", aldus Almaci.

Momenteel zit Groen in 52 lokale besturen en telt de partij 76 mensen met uitvoerende mandaten op lokaal niveau, onder wie twee burgemeesters (Kruibeke en Zwijndrecht). Het is afwachten of het herwonnen zelfvertrouwen en de hoge ambities zich na 14 oktober vertalen in extra bestuursdeelnames en extra mandaten.

Herlees ook de andere afleveringen:

• N-VA wil van 14 oktober springplank naar 2019 maken



• CD&V wil marktleider blijven, maar voelt de hete adem van N-VA in de nek

• Blijft sp.a overeind in de centrumsteden?

• Open Vld wil meer blauw in de centrumsteden

• Vlaams Belang hoopt op de wederopstanding

• PVDA mikt op doorbraak in de centrumsteden