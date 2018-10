VOORUITBLIK. Vlaams Belang hoopt op de wederopstanding TT

04 oktober 2018

06u00

Bron: Belga 0 Voor Vlaams Belang moeten de lokale verkiezingen de wederopstanding van de partij worden na de opdoffer van de parlementsverkiezingen van 2014. Toen veegde de tsunami van N-VA de partij bijna volledig van de kaart. Partijvoorzitter Tom Van Grieken wil in de eerste plaats dat zijn partij vooruitgaat. Bij de voorstelling van de campagneslogan erkende hij dat hij met 10 procent "al heel tevreden" zou zijn. In 2014 haalde Vlaams Belang niet eens zes procent.

Vlaams Belang trekt met de slogan "Eerst onze mensen" naar de kiezer. Hij vat volgens Van Grieken helemaal het dna van de partij samen en huldigt een 'gezond principe': "Zoals ouders eerst voor hun eigen kinderen moeten zorgen, moet een overheid in de eerste plaats voor zijn eigen burgers zorgen", luidt het. Het bezittelijke voornaamwoord ons/onze duikt als sinds Nieuwjaar op in de verschillende slogans van de partij en maakt duidelijk dat de partij de kaart trekt van de identiteit, net zoals N-VA overigens.

De partij dient in een 160-tal Vlaamse gemeenten lijsten in. Dat zijn er heel wat minder dan zes jaar geleden, maar het zijn vooral kleinere gemeenten die de partij links laat liggen. Vlaams Belang maakt zich sterk dat 80 procent van de Vlamingen op Vlaams Belang zal kunnen stemmen. Voor de provincieraad worden overal volledige lijsten ingediend. Voorts komt de partij ook op in 5 van de 19 Brusselse gemeenten.

Kost opvang asielzoekers vs pensioenen

Het programma dat Vlaams Belang naar voren schuift, oogt herkenbaar. Zo moeten burgemeesters de mogelijkheid krijgen om te beslissen of ze asielzoekers in hun gemeente toelaten of niet, moet er een beperking komen van de instroom van niet-Europeanen in de sociale woningen en mag enkel Nederlands de voertaal zijn op school. Ook zet de partij zich af tegen lage-emissiezones en pleit ze voor de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters. Die toon trekt Vlaams Belang door in vier campagnefilmpjes met een emotionele ondertoon, waarin de hoogte van de pensioenen bijvoorbeeld wordt afgezet tegen de kostprijs van de opvang van asielzoekers.

Traditioneel wordt uitgekeken naar het resultaat van het Vlaams Belang in Antwerpen, de bakermat van de partij, en meer in het bijzonder naar kopstuk Filip Dewinter. Het is sinds 1994 al de vijfde keer dat Dewinter de Antwerpse lijst trekt. Maar sinds de verkiezingen van 2006, toen Vlaams Belang met 33,5 procent ei zo na even groot werd als de sp.a van Patrick Janssens en Dewinter ruim 62.000 voorkeurstemmen kreeg, is de aanhang geleidelijk afgekalfd tot zowat 10 procent zes jaar geleden. Dewinter haalde toen nog 17.000 voorkeurstemmen.

Ongetwijfeld zal ook gekeken worden naar de score van Dewinter in de stad en het aantal stemmen dat partijvoorzitter Tom Van Grieken in de havenstad haalt als lijsttrekker voor de provincie.