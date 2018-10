VOORUITBLIK. Vertrek Termont zorgt voor machtsvacuüm in Gentse politiek, maar wie profiteert ervan? TT

10 oktober 2018

Bron: Belga 0 Het vertrek van Daniël Termont (sp.a) zal op 14 oktober een machtsvacuüm veroorzaken in de Gentse politiek. Met een record van 44.561 voorkeurstemmen bezorgde de socialistische sterkhouder zijn progressief kartel in 2012 een absolute meerderheid. Dat frustreerde zowel oppositiepartijen als de uiteindelijke coalitiepartner Open Vld, die een herhaling van die slechte onderhandelingspositie koste wat het kost wil vermijden. Indien het kartel sp.a-Groen niet stand houdt, liggen alle politieke coalities op de onderhandelingstafel in de tweede grootste stad van Vlaanderen.

De populariteit van Termont zal ongetwijfeld afstralen op zijn opvolger Rudy Coddens (sp.a). Al ligt een nieuwe absolute meerderheid in oktober lang niet binnen handbereik. Na Termont kwam Mathias De Clercq (Open Vld) als populairste kandidaat uit de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

De Gentse burgemeester hield de liberalen aan boord na goedkeuring van kartelpartner Groen, al was dat mathematisch niet nodig. Het kartel behaalde 45,5 procent, maar die uitslag was ineens goed voor 26 van de 51 zetels, net genoeg voor een absolute meerderheid.

Circulatieplan

Die bestuursploeg reduceerde de voorbije legislatuur het aantal auto's in het stadscentrum met het fel besproken circulatieplan, een centraal thema in de huidige verkiezingscampagne. Hoewel dat plan het fietsgebruik en de leef- en luchtkwaliteit in het stadscentrum aantoonbaar heeft verbeterd, wijst de oppositie op problemen voor bezoekers en een economische tol voor handelszaken.

In de marge van het circulatieplan kreeg het Gentse stadsbestuur ook af te rekenen met een schandaalsfeer rond de Ghelamco-arena, stadsontwikkelingsbedrijf SOGent en intercommunale Publipart. Mogelijk zorgt ook dat voor sleet op bijna dertig jaar paarse samenwerking in Gent. Recent kwam daar bovendien ook nog eens de heisa rond de sociale woningen in erbarmelijke staat bij.

Wat doet De Clercq?

De Clercq is bereid om andere coalities uit te proberen indien hij zo de burgemeesterssjerp in de wacht kan slepen. Tot ergernis van huidig coalitiepartner Groen, die op haar beurt een coalitie met PVDA in Gent niet uitsluit. Indien die partij lichtjes beter scoort dan de laatste verkiezingen, komt een eerste zetel in de gemeenteraad binnen handbereik. Al zal dat waarschijnlijk onvoldoende zijn indien het roodgroene kartel moet inleveren.

CD&V wordt in dat geval een beslissende factor. Sinds het aantreden van lijsttrekker Mieke Van Hecke vorig jaar profileert de partij zich op sociale thema's. Mogelijk kan CD&V het kartel depanneren indien de electorale spanningen met de liberalen uitmonden in een definitieve breuk. Maar de vernieuwingsoperatie bij de Gentse christendemocraten, die in Gent slechts vier zetels innemen, leidt ook tot ergernis bij de rechterflank binnen de partij. Die gunnen de burgemeesterssjerp eerder aan Open Vld of N-VA.

Van Bossuyt

N-VA, dat in 2012 zijn tanden stuk beet op het Gent van Daniël Termont, rekent bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt. Die legt vooral de klemtoon op het terugschroeven van een deel van het circulatieplan en thema's als economie en identiteit.

Ook Vlaams Belang neemt in de Gentse gemeenteraad drie zetels in, vier met de steun van één N-VA overloper. Maar geen enkele partij toont in Gent interesse om met de extreemrechtse partij samen te werken.

Het kartel Sp.a-Groen realiseerde haar absolute meerderheid in Gent met 26 van de 51 zetels. Als gevolg van het gestegen aantal inwoners worden op 14 oktober 53 gemeenteraadsleden verkozen.