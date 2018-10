VOORUITBLIK. Stevig gevecht om West-Vlaamse centrumsteden TT

09 oktober 2018

14u00

Bron: Belga 0 Een West-Vlaams Antwerpen of Gent is er niet, maar ook in West-Vlaanderen zal er bij de nakende gemeenteraadsverkiezingen fors gestreden worden om de belangrijke centrumsteden. In Brugge, Kortrijk en Oostende krijgen we op 14 oktober een clash tussen verschillende nationale partijkopstukken.

In Oostende lijkt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) de grootste uitdager te gaan worden van de nieuwe Stadslijst van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), die de voorbije legislatuur de sjerp overnam van zijn partijgenoot Jean Vandecasteele. Tommelein verzekert dat hij bij winst het lokale ambt zal opnemen en de Vlaamse regering dus vaarwel zeggen.

Maar er zijn nog kapers op de kust. Björn Anseeuw (N-VA) profileerde zich vanuit de oppositie als een sterk tegengewicht, net zoals Wouter Devriendt (Groen). Bovendien deden eerder geruchten de ronde dat Anseeuw en Tommelein het op een voorakkoord hebben gegooid.

Brugse revanche?

Ook in Brugge wordt het ongemeen spannend. Dirk De Fauw (CD&V) kan revanche nemen nadat hij de burgemeesterssjerp in 2012 nipt aan zich zag voorbijgaan met enkele tientallen stemmen in het voordeel van huidig burgervader Renaat Landuyt (sp.a). Voor Landuyt is het erop of eronder, want hij zal zijn mandaat niet meer opnemen als hij ook maar één stem minder krijgt dan in 2012.

De kans dat het tot een tweestrijd komt is overigens klein, want ook Pol Van Den Driessche (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open Vld) azen op een overwinning. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten gaf al aan dat de liberalen Brugge als een van dé kansen zien om er een sjerp in een centrumstad bij te krijgen. Belangrijk voor N-VA wordt vooral hoe de kiezer omgaat met het uitrangeren van Ann Minne-Soete, tot voor kort de "leading lady" bij de Brugse N-VA, die nu met Van Volcem een tandem vormt. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en de piepjonge 20-jarige Raf Reuse (Groen) kunnen verrassen.

Kan Van Quickenborne blijven?

In Kortrijk wacht een felle strijd tussen de huidige burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) die uitpakt met Team Burgemeester, de jonge garde van Philippe De Coene (sp.a) en N-VA-boegbeeld Axel Ronse (N-VA). Onbekende factor is CD&V, nu oud-burgemeester Stefaan De Clerck geen rechtstreeks uitdager meer is van Van Quickenborne. CD&V doet het met vrouwelijk geweld, met Hannelore Vanhoenacker als lijsttrekker en Christine Depuydt op drie, geruggesteund door Roel Deseyn op de tweede plaats.

In de vierde centrumstad van West-Vlaanderen, Roeselare, lijkt de kiesstrijd een pak rustiger te gaan verlopen. Kris Declercq (CD&V), opvolger van Luc Martens, wierp zich in geen tijd op tot een echte burgervader. Toch is het uitkijken voor N-VA: die partij won in 2012, maar zag de sjerp aan zich voorbijgaan. N-VA pakt nu uit met 'witte raaf' Bart Delaere en zet Brecht Vermeulen in als lijstduwer. Sp.a doet het opnieuw met Michèle Hostekint. De socialisten zaten mee in het bestuur de jongste zes jaar.

In Izegem moet Bert Maertens (N-VA) het voor de eerste keer zien te klaren zonder de electorale steun van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

In Torhout trekt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de CD&V-lijst. Die haalde in 2012 15 van de 27 zetels binnen. Torhout nam wel afscheid van Norbert De Cuyper, 25 jaar lang burgemeester. Hij staat niet langer op de lijst. Kristof Audenaert nam de sjerp de voorbije legislatuur over als waarnemend burgemeester en blijft als het verhaal voor CD&V verdergaat wellicht zitten zolang Crevits minister blijft.