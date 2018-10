VOORUITBLIK. PVDA mikt op doorbraak in de centrumsteden TT

04 oktober 2018

14u00

Bron: Belga 3 De PVDA mikt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de centrumsteden. Een zetel in zoveel mogelijk gemeenteraden is de doelstelling, al plakken de communisten er geen concreet cijfer op. "Maar we voelen dat we het tij mee hebben. In Gent, Antwerpen, Leuven, Sint-Niklaas, Kortrijk of Mechelen moeten we een zetel kunnen halen", zegt partijwoordvoerder Tom De Meester, zelf lijsttrekker in Gent.

De PVDA/PTB - de enige overblijvende eenheidspartij in België - kon in 2012 in Vlaanderen vooral in Antwerpen een kleine doorbraak forceren, met 8 procent en 4 zetels in de gemeenteraad. Met voorzitter en Vlaams kopstuk Peter Mertens in de rangen, blijven de koekenstad en haar districten ook dit jaar een van de speerpunten, ondanks het vertrek van Borgerhouts schepen Zohra Othman na een meningsverschil met de partijtop.

De stad heeft een "belangrijke symboolwaarde" voor de extreemlinkse partij, zegt woordvoerder De Meester. "Alle ogen zijn op Antwerpen gericht, omdat Bart De Wever er de plak zwaait". Mertens kan daar mee aan de wieg staan van een alternatief, klinkt het. Hij moet in 2019 het eerste Vlaamse PVDA-kopstuk in het parlement kunnen worden.

Niet alleen de stad, maar de hele provincie Antwerpen is voor de PVDA een prioriteit. De partij komt ook in steden als Turnhout, Mechelen en Mol op, en wil ook daar zoveel mogelijk zetels in de gemeenteraad kunnen veroveren.

Centrumsteden als belangrijkste doel

Daarnaast mikken de communisten vooral op de centrumsteden. "We willen op zoveel mogelijk plaatsen doorbreken, en dat betekent in eerste instantie in zoveel mogelijk gemeenteraden zetelen", legt De Meester uit. "Het is moeilijk om te voorspellen hoe ver we precies zullen springen, maar we voelen dat we het tij mee hebben. In Gent is de ambitie bijvoorbeeld om zeker een zetel te halen, en dat zou ook in Leuven, Sint-Niklaas, Kortrijk of Mechelen moeten lukken."

Qua thema's ziet de PVDA het in oktober iets groter dan het lokale niveau. De partij vroeg de inwoners van verschillende steden dit voorjaar naar de thema's die hen wakker houden, en daarbij kwamen vooral armoede, ongelijkheid, luchtkwaliteit, mobiliteit, wonen en pensioenen naar voren, onderwerpen waar ook het Vlaamse en federale niveau heel wat in de pap te brokken hebben. "We zien de verkiezingen van 2018 en 2019 eigenlijk als één langgerekte moeder der verkiezingen", zegt De Meester. "Er zit altijd wel een nationale kant aan, dus wij gaan met het bredere verhaal richting oktober."

Uniforme standpunten

De partij trekt in veel steden dan ook met een aantal uniforme standpunten naar de kiezer. Meer investeren in sociale woningen en goedkope huurwoningen is er daar één van, maar de communisten pleiten bijvoorbeeld ook voor gratis openbaar vervoer.

In Wallonië staat de partij traditioneel iets sterker. De PTB zette er bij de regionale en federale verkiezingen van 2014 een goed resultaat neer, en hoopt dat nu ook lokaal te kunnen bevestigen. De partij wil zich - sterker of voor het eerst - verankeren in vijftien Waalse steden, waaronder traditionele bolwerken als het Luik van mediageniek Kamerlid Raoul Hedebouw en Charleroi, maar ook Herstal, La Louvière of Hoei.