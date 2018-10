VOORUITBLIK. Oppositiepartijen willen hegemonie van PS en MR doorbreken in Brussel-stad TT

11 oktober 2018

14u00

Bron: Belga 0 In Brussel-stad is er bij de oppositiepartijen een grote roep naar verandering na een legislatuur onder leiding van PS en MR die gekenmerkt is door het ontslag van burgemeester Mayeur, het Samusocial-schandaal en de mislukking van het Eurostadion. Ecolo-Groen werpt zich op als de grootste uitdager, maar ook cdH-CD&V+ aast op een plaats in de meerderheid.

Binnen de huidige meerderheid voert Philippe Close de PS-lijst aan en hij heeft zijn ambitie duidelijk uitgesproken: een nieuwe termijn als Brusselse burgervader. Eerste schepen Alain Courtois staat op nummer één op de lijst MR-Open Vld, gevolgd door Els Ampe, de enige overblijvende Nederlandstalige schepen na het opstappen van Ans Persoons in de nasleep van het ontslag van Mayeur. Bij de liberalen werpt Alain Courtois zich op zijn 67ste ook nog altijd op als kandidaat-burgemeester.

Een jaar geleden zag het er naar uit dat de PS-MR-meerderheid zware klappen zou krijgen na de schandalen rond Samusocial en Gial, het faliekante dossier van het Eurostadion op Parking C en de trage ontwikkeling van de voetgangerszone. Burgemeester Philippe Close heeft enigszins de rust en de geloofwaardigheid doen terugkeren, maar de oppositiepartijen liggen op de loer.

Groene uitdagers

Het is in de eerste plaats Ecolo-Groen dat zich als grootste uitdager opwerpt met lijsttrekker Benoit Hellings. Voor Groen aast Bart Dhondt vanop de derde plaats naar een zitje in het schepencollege.

De lijst cdH-CD&V+ wordt getrokken door de ietwat onbekende Didier Wauters (cdH), met achter hem Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) als het grote kanon aan Vlaamse kant. Ook gemeenteraadsleden Hamza Fassi-Fihri (cdH), lijstduwer Christian Ceux (cdH) en het witte konijn van CD&V, gewezen VRT-journalist Alex Puissant, moeten de humanisten in de meerderheid helpen. Op Joëlle Milquet kan het cdH niet meer rekenen.

Veiligheid en mobiliteit

Bij de uitdagers klinkt de lokroep om een veiligere stad met een betere mobiliteitsplan en vooral een goed en transparant bestuur na een woelige legislatuur met drie verschillende burgemeesters. Na de mislukking van de grote projecten moet de focus weer naar de burgers en de Brusselse wijken gaan, ook die buiten het centrum.

Aan Vlaamse kant zal N-VA in de stad Brussel met Johan Van den Driessche ook proberen enkele stemmen extra voor zich te winnen en valt vooral nog het ontbreken van sp.a op. Brussels minister Pascal Smet bedankte voor de gemeenteraadsverkiezingen om zich op het Brussels gewest te focussen en zo is voormalig sp.a-schepen Ans Persoons met Change.Brussels een eigen open burgerlijst gestart. Daarin brengt ze een mix van jonge Brusselaars en internationale mensen samen. Change.Brussels wil de verrassing van de verkiezing worden, ondanks de weinige politieke ervaring.

Voor DéFI, het voormalige FDF, trekt Fabian Maingain, zoon van partijvoorzitter Olivier, de lijst in Brussel-Stad.

Faciliteitengemeenten

ook in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel wordt er zondag uiteraard gestemd. Inwoners mogen er zelfs rechtstreeks hun schepenen en OCMW-voorzitter aanduiden.

De toenemende communautaire verstandhouding die zich de afgelopen legislatuur in de gemeenten - Linkebeek uitgezonderd - manifesteerde, vertaalt zich in de samenstelling van de lijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Terwijl in Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode alles bij het oude blijft met een Franstalige en Vlaamse eenheidslijst die het tegen mekaar opnemen, staan er zowel in Kraainem, Wemmel en zelfs Linkebeek meer dan in het verleden Vlamingen en Franstaligen op dezelfde lijsten. Vraag is of de kiezer op 14 oktober zijn steun zal toezeggen aan deze tweetalige lijsten of zal kiezen voor meer communautaire hardliners.

Kraainem zet met de gezamenlijk lijst van cdH, Ecolo, CD&V en Open Vld, die aangevoerd wordt door burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer (cdH), een historische stap. Deze Lijst van de Burgemeester (LB) moet het opnemen tegen het kartel DéFI-MR en de tweetalige Kraainem-Unie, die net als LB het accent legt op goed bestuur en de communautaire discussies achter zich wil laten.

In Wemmel treden de Franstalige schepenen Christine Lemmens en Vincent Jonckheere, die in 2013 de burgemeestersvoordracht van de Nederlandstalige Walter Vansteenkiste steunden, toe tot de Vlaamse eenheidslijst LB WEMMEL. Daarnaast doet ook GB-IC, waaraan alle Franstalige partijen participeren, een gooi naar de macht, net als oud-burgemeester Chris Andries die met een eigen lijst opkomt.

In de aanloop naar de verkiezingen zijn vele ogen gericht op Linkebeek waar de Franstalige eenheidsfractie LB, die er 13 van de 15 zetels bezit in de gemeenteraad, zich opsplitst in twee. Naast de lijst van Damien Thiéry (MR), die sinds 2007 steevast lijsttrekker was voor LB maar omwille van overtredingen van de taalwetgeving nooit benoemd raakte als burgemeester, is er immers nog een aparte lijst die getrokken wordt door schepen Yves Ghequière.

Deze laatste heeft de steun van Valérie Geeurickx, die momenteel burgemeester is. De Vlaamse gemeenteraadsfractie Prolink stopt ermee. Ook zijn twee raadsleden Eric De Bruycker en Rik Otten nemen afscheid van de politiek. Enkele ex-leden van Prolink zullen kandideren op een tweetalige lijst die getrokken wordt door handelaar Mitra De Kempeneer. Ook deze lijst wil zich focussen op een goed bestuur en de communautaire discussies achter zich laten.

Drogenbos is een geval apart. Naast het tweetalige Drogenbos Plus-LB, dat het er thans voor het zeggen heeft, en oppositiepartij UF komen ook Go1620 van schepen Steve Roobaert en Ecolo-Groen met een lijst op.

