VOORUITBLIK. Open Vld wil meer blauw in de centrumsteden TT

03 oktober 2018

14u00

Bron: Belga 3 Open Vld mikt bij de gemeenteraadsverkiezingen op succes in de centrumsteden. De liberalen willen de sjerp in Mechelen en Kortrijk behouden en zetten hoog in op Oostende en Gent. Een goede uitslag in de steden moet de partij een boost geven voor de parlementsverkiezingen van 2019.

"We moeten écht ambitieus durven zijn", zei partijvoorzitster Gwendolyn Rutten enkele weken geleden, toen de liberale lijsttrekkers van de dertien Vlaamse centrumsteden - aangevuld met Vilvoorde en Brussel - in Mechelen verzameld waren. In zeven van die vijftien steden zit Open Vld nu mee in het bestuur en dat moeten er meer zijn. Het aantal burgemeesters in die steden moet van twee naar vier. In heel Vlaanderen levert Open Vld zowat zeventig burgemeesters.

Bart Somers, de blauwe "sterburgemeester" verdedigt zijn sjerp in Mechelen. Vincent Van Quickenborne doet hetzelfde in Kortrijk. Hij realiseerde zes jaar geleden een krachttoer aan de Leie, door er de "katholieken" voor het eerst in bijna 150 jaar naar de oppositie te verwijzen.

In Oostende hopen de liberalen de socialisten van Johan Vande Lanotte van de troon te stoten. Ze rekenen daarvoor op Bart Tommelein, die zijn ministerportefeuille afstaat als hij burgemeester wordt. Tommelein is momenteel viceminister-president in de Vlaamse regering.

Kans voor De Clercq?

Door het vertrek van de populaire Daniël Termont (sp.a) ziet Mathias De Clercq zijn kans schoon om in Gent de sjerp te grijpen. Partijvoorzitter Rutten ziet Mercedes Van Volcem in Brugge en Jo De Ro in Vilvoorde ook als kanshebbers voor het burgemeesterschap.

Staatssecretaris Philippe De Backer trekt voor de eerste keer de Antwerpse lijst. Hij moet beter doen dan de 5,5 procent die de Open Vld-lijst van Annemie Turtelboom in 2012 in de Scheldestad haalde.

In Aalst is Jean-Jacques De Gucht voor de tweede keer de kopman die moet proberen de liberalen in de meerderheid te krijgen. In Hasselt, Roeselare en Turnhout moeten nieuwe lijsttrekkers hetzelfde doen. In Leuven trekt Rik Daems opnieuw de lijst.

Een goed resultaat in de steden moet de partij op weg zetten om haar ambities in 2019 waar te maken. Voorzitter Gwendolyn Rutten zei al meermaals dat Open Vld de ambitie moet hebben om over CD&V te springen en de tweede partij van Vlaanderen te worden.

Morgen: PVDA mikt op doorbraak in de centrumsteden - Vlaams Belang hoopt op de wederopstanding