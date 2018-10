VOORUITBLIK. Houdt 'gele golf' van 2012 stand in provincie Antwerpen? TT

08 oktober 2018

14u00

Bron: Belga 0 In 2012 was de provincie Antwerpen het hart van de "gele golf" die N-VA definitief op de kaart zette op lokaal vlak. Terwijl partijvoorzitter Bart De Wever zijn sjerp verdedigt in de provinciehoofdstad, is het ook in de Antwerpse rand en delen van de Kempen afwachten of de Vlaams-nationalisten hun positie kunnen behouden en mogelijk zelfs nog versterken.

In heel wat Antwerpse steden en gemeenten behaalde N-VA in 2012 de overwinning zonder er over figuren met bestuurservaring te beschikken (zie kaart). Dat brak de partij hier en daar zuur op, met als meest opvallende voorbeeld Turnhout. Daar viel de lokale afdeling volledig uit elkaar en moest burgemeester Erwin Brentjens al snel lijdzaam toezien hoe de lokale lijst TIM met sp.a, Groen en CD&V een nieuwe coalitie op poten zette, met Eric Vos (TIM) als nieuwe burgervader. N-VA Turnhout lijkt vandaag nog steeds niet helemaal hersteld van die klap en in 2017 wees een peiling Groen aan als de toekomstige grootste partij.

Waar N-VA wel met doorgewinterde politici de burgemeesterssjerp binnenhaalde, zoals onder meer in Brasschaat (Jan Jambon, titelvoerend), Geel (Vera Celis), Lier (Frank Boogaerts) en Mortsel (Erik Broeckx) waren er minder problemen. Zij gaan haast stuk voor stuk voor een nieuw mandaat. In Boom moest burgemeester Jeroen Baert na interne strubbelingen het laatste jaar wel doorkomen zonder nog over een meerderheid te beschikken en is het de vraag welke sporen dat zal nalaten.

Houdt CD&V vol?

CD&V staat in Antwerpen traditioneel een pak minder sterk dan in andere provincies, maar levert wel nog steeds de burgemeester in heel wat Kempense gemeenten, evenals in onder meer Kalmthout (Lukas Jacobs) en Puurs (Koen Van den Heuvel). In Puurs is het op 14 oktober uitkijken naar de gevolgen van zowel de fusie met Sint-Amands als het vertrek van vicepremier Kris Peeters naar Antwerpen.

Sp.a kreeg in 2012 een enorme klap toen het Antwerpen verloor aan de N-VA van De Wever en de partij moest zich ook in de rest van de provincie tevreden stellen met een bijrol, met uitzondering van Herentals en Grobbendonk. De partij kwam wel in het provinciebestuur terecht samen met N-VA en CD&V. Het lijkt twijfelachtig dat daar een vervolg aan gebreid wordt, gezien de recente clash met N-VA over het hoofddoekenverbod in het provinciaal onderwijs.

Liberalen zegezeker in Mechelen

Bart Somers lijkt voor Open Vld een zekerheid als burgemeester in Mechelen en ook in Kapellen denkt de partij de sjerp te kunnen behouden met Dirk Van Mechelen, die met ex-politiecommissaris Luc Lamine op zijn lijst een extra ruggensteuntje krijgt. In Putte kwam Peter Gysbrechts nog voor halfweg de legislatuur aan de macht ter vervanging van Chris De Veuster (CD&V) na een lange periode van onbestuurbaarheid. Zij nemen het opnieuw tegen elkaar op.

Groen heeft in Zwijndrecht met André Van de Vyver één van zijn twee huidige burgemeesters in Vlaanderen en zal alles in het werk stellen om dat minstens te behouden. In Mortsel was de partij van 2001 tot 2012 de grootste en hoopt ze het burgemeesterschap te heroveren, maar dan wel met Walter Duré als lijsttrekker en niet met voormalig burgemeester Ingrid Pira.

Vlaams Belang gooit zoals steeds heel wat gewicht in de schaal in Antwerpen, maar staat traditioneel ook sterk in de randgemeenten. Partijvoorzitter Tom Van Grieken verhuisde onlangs van Mortsel naar Schoten en trekt daar meteen de lijst, als uitdager van burgemeester Maarten De Veuster.