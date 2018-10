VOORUITBLIK. Blijft sp.a overeind in de centrumsteden? TT

03 oktober 2018

06u00

Bron: Belga 0 Voor sp.a is de uitdaging op 14 oktober duidelijk: de Vlaamse socialisten moeten het vertrek van Daniël Termont in Gent en dat van Louis Tobback in Leuven zo goed mogelijk zien op te vangen en Oostends burgervader Johan Vande Lanotte in het zadel houden. En dan zijn er nog de zorgen rond Antwerpen.

Sp.a kreeg bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 een zware dreun. Toen kwam met de overwinning van N-VA-kopman Bart De Wever op Patrick Janssens een einde aan meer dan 80 jaar socialistisch bestuur in de sinjorenstad.

In oktober trekken de socialisten in Antwerpen met onafhankelijk lijsttrekker Jinnih Beels naar de kiezer. De voormalige hoofdinspecteur van de politiezone Mechelen-Willebroek hing haar politie-uniform aan de haak en ruilde die in voor het lijsttrekkerschap op de Antwerpse sp.a-lijst, al heeft ze geen partijkaart.



Naar Tom Meeuws - de lokale partijvoorzitter - loopt een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke financiële malversaties tijden zijn periode bij De Lijn. Het Antwerps sp.a-kopstuk had zich eerder al vastgereden in een vastgoeddossier: Meeuws beschuldigde het Antwerpse stadbestuur ervan te nauwe banden te hebben met bouwpromotoren, maar bleek nadien via zijn consultancybedrijf zelf contacten met vastgoedconcerns te hebben. Meeuws gooide de handdoek in de ring, maar sp.a weigerde zijn ontslag. Het werd plaats 2. 'Samen', het Antwerpse kartel met Groen, overleefde de heisa niet.

Ondanks de perikelen van CD&V-lijsttrekker Kris Peeters lijkt sp.a in Antwerpen niet opgewassen tegen het huidige stadsbestuur. Burgemeester Bart De Wever lijkt stevig in het zadel te zitten. In een peiling die in januari werd afgenomen, haalt sp.a nog 10 procent, tegenover 35 procent voor N-VA. Groen stootte de socialisten toen van de troon als virtuele tweede partij, met 16 procent.

Socialistische bolwerken

Dan zijn er nog Gent en Leuven. Beide al jaar en dag socialistische bolwerken, maar met Gents burgervader Daniël Termont en Leuvens sp.a-icoon Louis Tobback zien de socialisten twee van hun belangrijkste lokale kopstukken vertrekken. Vraag is of sp.a die leemtes ingevuld krijgt.

In Gent zou (intussen ex-) schepen Tom Balthazar de fakkel van Termont overnemen, maar hij nam begin vorig jaar ontslag uit de Gentse gemeenteraad nadat hij in nauwe schoentjes was gekomen in het PubliPart-schandaal. De NV PubliPart was in opspraak gekomen toen bleek dat de zeventien bestuursleden - van wie Balthazar er één was - royale zitpenningen opstreken voor een al bij al beperkt takenpakket.

Schepen Rudy Coddens nam het lijsttrekkerschap voor het kartel sp.a-Groen over. Maar ook N-VA en Open Vld ruiken hun kans nu de populaire Termont afzwaait. Coddens neemt het in oktober op tegen Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt voor N-VA en Open Vld-kopstuk Mathias De Clerq.

Leuven dan. Daar neemt Louis Tobback na 24 jaar afscheid van zijn sjerp. De stad wordt onder Tobback al vier legislaturen door socialisten bestuurd. De nationaal relatief onbekende Mohamed Ridouani trekt de lijst in oktober. Hij moet het opnemen tegen twee Vlaamse parlementsleden - Lorin Parys voor N-VA en Open Vld'er Rik Daems - en voormalig federaal staatssecretaris Carl Devlies voor CD&V.

Stadslijst

In Oostende nam voormalig sp.a-voorzitter en minister Johan Vande Lanotte in 2015 de fakkel over van Jean Vandecasteele, die voor sp.a 18 jaar lang de touwtjes in handen had in de badstad. Vande Lanotte krijgt in oktober met zijn Stadslijst Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) tegenover zich, voor N-VA neemt Vlaams parlementslid Björn Anseeuw de honneurs waar. Begin juni lekte een ontwerp van voorakkoord tussen die twee uit, al ontkende Tommelein dat hij het document ooit had gezien. Voor Groen trekt Kamerlid Wouter De Vriendt in oktober de lijst, voor CD&V is dat Krista Claeys.

En dan is er nog Brugge. Daar wordt het spannend tussen huidig sp.a-burgemeester Renaat Landuyt en CD&V'er Dirk De fauw, wiens partij nu ook al in de meerderheid zit. In een interview met de Krant van West-Vlaanderen kondigde Landuyt al aan dat hij met pensioen vertrekt als hij ook maar één stem minder haalt dan in 2012.

Met Hasselt verloor sp.a tijdens de legislatuur al de sjerp in een centrumstad. Hilde Claes kwam in 2016 in opspraak na een dubieuze toekenning van een contract van enkele duizenden euro's aan het communicatiebedrijf van de partner van haar kabinetschef en nam ontslag. Sindsdien draagt Nadja Vananroye (CD&V) de sjerp. Het kartel sp.a-Groen trekt nu met lijsttrekker Marc Schepers naar de Hasseltse kiezer.

Decumul

De komende gemeenteraadsverkiezingen worden overigens de eerste test voor de decumul die sp.a twee jaar geleden invoerde. Parlementsleden van sp.a mogen die betrekking daardoor niet meer combineren met de functie van burgemeester of schepen van een grote gemeente.

Onder meer Vilvoords burgemeester Hans Bonte, Peter Vanvelthoven van Lommel en Renaat Landuyt in Brugge zouden daardoor moeten kiezen tussen de twee mandaten. Bonte - geen grote voorstander van de decumulregel - liet al weten in dat geval te stoppen met de nationale politiek. De decumul veroorzaakte wat discussie binnen de partij: volgens critici als Zottegems schepen en Vlaams parlementslid Kurt De Loor levert de nieuwe regel de socialisten zwakkere lokale lijsten op.