VOORUITBLIK. Betekent winst ook macht voor N-VA in Oost-Vlaanderen? TT

10 oktober 2018

14u00

Bron: Belga 0 In Oost-Vlaanderen wil de N-VA haar electoraal gewicht omzetten in bestuurlijke macht. De partij die in 2012 als grootste uit de verkiezingen kwam, zetelt niet in de deputatie. De Vlaams-nationalisten leverden wel de burgemeesters in de twee grootste steden na Gent: Aalst en Sint-Niklaas. CD&V deelde in Beveren en Aalter de macht, maar bleef in het zadel in Dendermonde en tal van kleinere gemeenten. In blauwe bastions als Lokeren en Geraardsbergen sloten liberalen en christendemocraten coalities.

In Aalst zit een brede coalitie onder leiding van N-VA-burgemeester Christoph D'Haese stevig in het zadel. De partij bestuurt er met christendemocraten en Lijst A (Het voormalige SD&P, dat zich in 2014 afscheurde na ruzie met de sp.a-leiding omwille van het bestuursakkoord met N-VA).

Belangrijkste uitdager is de Open Vld van Jean-Jacques De Gucht, die zijn campagne centreert rond digitalisering, participatie en ondernemersklimaat. Sp.a komt de komende verkiezingen onder eigen vlag op, maar de partij moest na de breuk op zoek naar nieuwe gezichten, waardoor het moeilijk in te schatten is welk electoraal gewicht de socialisten in de schaal kunnen leggen.

Ook in Sint-Niklaas kan de N-VA van burgemeester Lieven Dehandschutter rekenen op gefragmenteerde oppositie. Sp.a en Groen besturen er vandaag mee, maar het kartel liep in 2016 stuk. Zo kunnen waarschijnlijk ook CD&V en Open Vld na 14 oktober aan de onderhandelingstafel aanschuiven.

De kaarten liggen anders in Dendermonde en Beveren, waar CD&V-burgemeesters goed standhouden en voor een derde legislatuur gaan. In Aalter ligt het politieke zwaartepunt bij CD&V-lijsttrekker Pieter De Crem, die samen met N-VA 64 procent van de stemmen haalde in 2012. De kartellijst komt deze verkiezingen opnieuw op in de fusiegemeente met Knesselare.

N-VA wil op provinciaal niveau alleszins gaan meebesturen in Oost-Vlaanderen. De grootste fractie neemt het vooral op tegen Open Vld, dat oudgediende Geert Versnick in opspraak zag komen, en CD&V, wiens kopman Alexander Vercamer op pensioen gaat. In de afgeslankte provincie wordt het aantal raadsleden teruggebracht tot 36.