Voortvluchtige moordenaar van Mikey Peeters staat nu op Most Wanted-lijst

RL

23 juli 2019

04u33

Bron: Belga

De voortvluchtige Tsjetsjeen Suleyman Betelguiriev (25) die in 2014 in het centrum van Brugge Mikey Peeters (19) doodstak, staat sinds vandaag als twintigste naam op de Most Wanted-lijst van de federale politie. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag.