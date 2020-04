Voortvluchtige mededader moord op PS-kopstuk André Cools in 1991 opgepakt in Italië HR

29 april 2020

15u51

Bron: Corriere Del Mezzogiorno, Lecce Prima 36 In het zuiden van Italië heeft de politie een voortvluchtige dader opgepakt die in 1991 betrokken was bij de moord op voormalig PS-kopstuk en vice-premier André Cools. Cosimo Solazzo, 72 jaar oud intussen, werd door het gerecht van Luik veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij was al jarenlang voortvluchtig.

Verschillende Italiaanse media berichten over de arrestatie van Cosimo Solazzo, die als mededader bij de moord in Luik veroordeeld werd tot 20 jaar cel. Solazzo zou al sinds midden jaren 90 voortvluchtig zijn. Tegen de man was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij zou voorlopig door het Italiaanse gerecht onder huisarrest geplaatst zijn, in afwachting van een enkelband.



PS-kopstuk André Cools werd op 18 juli 1991 op 63-jarige leeftijd neergeschoten, toen hij de flat verliet van zijn vriendin Hélène Joiret. Cools werd getroffen door twee kogels: de eerste doorboorde de halsslagader, de tweede ging door zijn hoofd. Ook zijn vriendin werd geraakt en raakte zwaargewond. De crime scene staat in het collectieve geheugen gegrift dankzij een sobere zwart-witfoto van de Luikse fotograaf Gérard Guissard.

Siciliaanse maffia

Cools werd vermoord door twee Tunesische huurmoordenaars die gezocht werden in het Italiaanse maffiamilieu op Sicilië. Zij werden in 1998 in Tunis veroordeeld tot 20 jaar cel en kwamen vrij in 2011. In Luik werden zij in de aanloop naar de moord opgevangen door Cosimo Solazzo, die hen onderdak verschafte en van wapens en valse identiteitspapieren voorzag.

Pas 12 jaar na de moord kwam het tot een proces. Negen beschuldigden moesten voor assisen verschijnen. PS-politicus en voormalig minister Alain Van der Biest was verdacht als opdrachtgever. Hij pleegde op 17 maart 2002 zelfmoord en liet een afscheidsbrief na waarin hij elke betrokkenheid ontkende.

Veroordeeld in 2004

In oktober 2003 stonden acht andere verdachten terecht, allemaal uit de entourage van Van der Biest. Zes van de beklaagden werden in januari 2004 veroordeeld. Cosimo Solazzo werd bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel. “Ik ga geen twintig jaar uitzitten voor feiten die ik niet gepleegd heb”, reageerde hij toen vanuit Sicilië. Naar eigen zeggen kon Solazzo niet aanwezig zijn op het proces omdat hij in Italië veroordeeld was voor een andere zaak en het land niet uit mocht. Daarop werd hij internationaal geseind.

Corruptieschandalen

Bij het onderzoek naar de moord op Cools kwamen verschillende corruptieschandalen aan het licht, die onder meer leidden tot veroordelingen van verschillende vooraanstaande socialistische politici als Guy Spitaels, Guy Coëme en Willy Claes. Van geen van die zaken werd bewezen dat ze verband hielden met de moord op André Cools.

