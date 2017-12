Voortvluchtige Kosovaar riskeert 30 jaar cel voor schietpartij in Merksems café EB

17u57

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft zich vandaag gebogen over een schietpartij in café Groenendaal in Merksem, waarbij één dode en twee zwaargewonden vielen. Beklaagde Fadil B. had daarna een autobestuurder gedwongen om hem naar Berchem te rijden. De Kosovaar is sindsdien voortvluchtig en laat verstek gaan op zijn proces. Het openbaar ministerie vorderde dertig jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor moord, dubbele moordpoging en wederrechtelijke vrijheidsbeneming.

De politie werd op 25 april 2012 rond 5.30 uur naar café Groenendaal geroepen, op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Bredabaan in Merksem. Volgens de nog aanwezige klanten was een man er na een ruzie beginnen schieten en was hij daarna weggevlucht. De agenten troffen Sasa I. op de vloer aan, met een schotwonde in de maag. Hij stierf korte tijd later in het ziekenhuis. Er vielen ook twee gewonden. Nebosja P. werd door twee kogels getroffen, maar overleefde de schietpartij, net zoals Bojan M., die door één projectiel geraakt werd.

Gefilmd

De feiten werden gefilmd door camera's in het café. De schutter werd geïdentificeerd als Fadil B., die bij de politie al gekend was voor overvallen en diefstallen. Op de beelden was te zien hoe hij het rond 4.45 uur in de rokersruimte aan de stok had gekregen met de slachtoffers. Bojan M. vertelde later aan de politie dat de beklaagde hen met de dood bedreigd had en dat hij hem enkele klappen had gegeven.

Fadil B. werd uit de rokersruimte gezet en verliet het café. Rond 5.20 uur dook hij er opnieuw op, ditmaal met een pistool in zijn jaszak. Hij vroeg aan Nebosja P. om hem te volgen naar de rokersruimte en opende het vuur op hem. Daarna schoot hij in de richting van Sasa I. en Bojan M. Een getuige hoorde hem "Fuck de Serviërs!" roepen.

Twee dagen na de feiten al in Kosovo

Na de schietpartij liep Fadil B. naar buiten en hield hij de auto van Marcel S. tegen, die op weg was naar zijn werk. Hij bedreigde de man met het wapen en dwong hem naar Berchem te rijden, waarna hij zijn vlucht te voet verder zette. Uit het telefonie-onderzoek blijkt dat hij twee dagen na de feiten al in zijn thuisland Kosovo zat.

"Hij belde nog met zijn broer en vroeg hem om geld, zijn identiteitskaart en bankkaarten naar Kosovo te brengen. De beklaagde is aangehouden bij verstek. Er werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd en hij staat nationaal en internationaal geseind", zei advocaat-generaal Bjorn Backx.

De twee slachtoffers die de kogelregen overleefd hebben en de bestuurder die hij van zijn vrijheid beroofd had, stelden zich burgerlijke partij en eisen een schadevergoeding.

Vonnis op 15 januari.