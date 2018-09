Voortvluchtige gevangene botst frontaal op auto: bestuurder kritiek HA

21 september 2018

11u10

Bron: Belga 1 Een man die ongeveer een jaar geleden uit de gevangenis van Lantin was ontsnapt, is deze ochtend betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Ohey. Dat meldt het parket van Namen. De auto van de man botste frontaal op een wagen die uit de andere richting kwam.

De bestuurder van het andere voertuig is zwaargewond en verkeert in levensgevaar. De voortvluchtige, een twintiger, liep een open beenbreuk op. Een expert moet de exacte omstandigheden van het ongeval nog bepalen. De man die uit de gevangenis ontsnapte, bevindt zich momenteel in het ziekenhuis. Hij zal naar de gevangenis worden gebracht zodra hij daartoe in staat is. Zijn celstraf wordt verlengd.